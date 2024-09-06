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Словения
06.09.2024 21:45 - : -
Австрия
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06 сентября 2024, 02:11 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:14
19
0

Словения – Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 6 сентября в 21:45 по Киеву

06 сентября 2024, 02:11 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:14
19
0
Словения – Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
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6 сентября на «Стожице» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Словении встретится со сборной Австрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Словения

Команда долго, с 2010-го года, не могла пробиться на большие турниры. Начал подводить былой козырь: игра в стыковых матчах, когда ранее мастер проходить плей-офф вылетал на этой стадии. Но прошлый цикл получился для франьи удачным. В рамках отбора они набрали поровну очков с Данией и, главное, опередили солидно и Финляндию, и Казахстан. Более того, на самом Евро в Германии подопечные Матьяжа Кека показали себя мастерами играть вничью - с Данией, Сербией и Англией на групповом этапе, более того, уже в 1/8 финале сборная обошлась без голов с Португалией. Но в послематчевой серии блеснул Диогу Кошта, вообще не пропустив ни единого пенальти. Что же, теперь, немного обновив состав, сборная начинает новый раунд - закономерно, что с тем же наставником и его штабом.

Австрия

Сборная с 1998-го года не может пробиться на чемпионаты мира (ну и заодно не удержались в дивизионе А Лиги Наций, вернувшись на более низкий уровень этого турнира). Но при этом в последнее время стала завсегдатаем Евро. Причем там выходят в плей-офф. Так было и на Евро-2020, когда сразу в 1/8 финала соперником стал будущий обладатель титула - Италия. Ситуация во многом повторялась в Германии прошлым летом, правда, Das Team после поражении от Франции выиграли и у Польши, и у Нидерландов, но уже в первом раунде матчей на вылет проиграли туркам. В итоге тренерский пост сохранил Ральф Рангник, и снова он собрал максимально возможный набор звезд - правда, капитан, Давид Алаба, все так же не готов вернуться на поле после давней тяжелой травмы.

Статистика личных встреч

Все три поединка, что были сыграны в 2018-2019, принесли сухие победы австрийцам.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что серьезные шансы на успех есть у гостей. Но хозяева после Евро уже вряд ли кого-то боятся. Ставим на обе команды забьют (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Словения
6 сентября 2024 -
21:45
Австрия
Обе забьют 1.89 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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