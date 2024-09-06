Лига наций06 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:11
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Дания – Швейцария – 2:0. Два мяча в конце игры. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций
06 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:11
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Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сербия разошлась миром с Испанией (0:0), а Дания нанесла поражение Швейцарии (2:0).
🏆 Лига наций. 1-й тур, 5 сентября
21:45. Дания – Швейцария – 2:0
Голы: Доргу, 82, Хойбьерг, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).
87’
Гранит Джака (Швейцария) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Patrick Dorgu (Дания).
52’
Нико Эльведи (Швейцария) получает красную карточку.
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