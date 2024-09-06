Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания – Швейцария – 2:0. Два мяча в конце игры. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига A
Дания
05.09.2024 21:45 – FT 2 : 0
Швейцария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
06 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:11
151
0

Дания – Швейцария – 2:0. Два мяча в конце игры. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги наций

06 сентября 2024, 11:37 | Обновлено 06 сентября 2024, 12:11
151
0
Дания – Швейцария – 2:0. Два мяча в конце игры. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 5 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги наций 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сербия разошлась миром с Испанией (0:0), а Дания нанесла поражение Швейцарии (2:0).

🏆 Лига наций. 1-й тур, 5 сентября

21:45. Дания – Швейцария – 2:0

Голы: Доргу, 82, Хойбьерг, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания).
87’
Гранит Джака (Швейцария) получает красную карточку.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Patrick Dorgu (Дания).
52’
Нико Эльведи (Швейцария) получает красную карточку.
По теме:
Украина – Албания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Шотландия – Польща – 2:3. Пенальти на 90+7 мин. Видео голов и обзор
Сербия – Испания – 0:0. Старт Лиги наций. Видеообзор матча
Лига наций видео голов и обзор сборная Дании по футболу сборная Швейцарии по футболу Пьер-Эмиль Хойбьерг
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Футбол | 06 сентября 2024, 09:35 4
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо
Стало известно место проведения матча 6 тура УПЛ Заря – Динамо

Луганский клуб «примет» киевлян на их домашнем стадионе

От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
Футбол | 05 сентября 2024, 14:10 0
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья
От Ювентуса до Чикаго Файр: Коваленко своего счастья

Блогер Sport.ua вспоминает носителей едва ли не самой популярной фамилии в украинском футболе

Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Теннис | 06.09.2024, 03:48
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Никак не укротят. Стала известна первая финалистка US Open
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Футбол | 06.09.2024, 00:23
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
Футбол | 06.09.2024, 11:13
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал одного из лучших киперов УПЛ 2023/24
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
06.09.2024, 07:38 11
Футбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
05.09.2024, 00:17
Бокс
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
06.09.2024, 06:45 53
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
05.09.2024, 07:37 2
Бокс
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 38
Футбол
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
05.09.2024, 08:10 11
Футбол
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем