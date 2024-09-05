5 сентября на «Паркен» пройдет матч 1-го тура Лиги Наций, в котором сборная Дании встретится со сборной Швейцарии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дания

Команда показала себя очень по-разному в последние годы. После драматичного, но, безусловно, успешного Евро-2020 последовал провал на чемпионате мира в Катаре, когда не получилось выйти из группы. После такой неудачи Юлманд сохранил пост, и в целом оправдал доверие. Он вывел динамит на континентальное первенство, а уже в Германии получилось выйти из группы. С другой стороны, там трижды сыграли вничью, не только с Англией, но и со Словенией и Сербией. А в 1/8 финала команда без вариантов уступила 0:2 немцам. После такого тренер ушел - а полноценного преемника ему так и не выбрали. Так что новый цикл, пусть и в Лиге Наций, сильная команда начнет без главного тренера, с и.о.. И без Кьяера - опытный центрбек, что часто выходил с капитанской повязкой, завершил международную карьеру.

Швейцария

Сборная еще при предыдущем наставнике, Петковиче, смогла выйти на высокий уровень. Его поддерживал и Мурат Якин, под руководством которого нейтралы пробивались на чемпионат мира, оставляя за спиной в группе отбора Италию. Так что проблемы в квалификации годичной давности были неприятным сюрпризом. Казалось, команда так и не решила проблем, но как же она преобразилась на Евро! Получилось выйти из группы - ключевой стала победа в первом туре над Венгрией, после чего хватило и ничьих с Шотландией и Германией. Более того, потом были гроссмейстерские 2:0 с Италией, и только Англии в четвертьфинале, по пенальти, все-таки уступили. Проигравший серию Зоммер, а также Шер и Шакири после этого покинули сборную по возрасту.

Статистика личных встреч

Нати выиграли первый очный поединок, в 1984-м году. Потом были четыре ничьи и пара побед динамита.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в датчан, что начинают турнир в родном Копенгагене. Но, кажется, стоит поставить на то, что тут прагматичные соперники выдадут тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).