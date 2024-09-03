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Испания
03 сентября 2024, 16:21 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:26
2077
1

Победитель Лиги Европы задержан в подозрении об изнасиловании

Жертвами стали две женщины около 25 лет. В инциденте также участвовал другой мужчина

03 сентября 2024, 16:21 | Обновлено 03 сентября 2024, 16:26
2077
1
Победитель Лиги Европы задержан в подозрении об изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник вечером сотрудники Гражданской гвардии задержали футболиста Рафу Мира по подозрению в сексуальном насилии.

Информацию об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER. Источники, близкие к расследованию, подтверждают, что предполагаемое нападение произошло в воскресенье на частной вечеринке в доме футболиста. Жертвами стали две женщины около 25 лет. В инциденте также участвовал другой мужчина, который тоже был задержан. Пострадавшие подали заявление и обратились за медицинской помощью в больницу.

Также сообщается, что в воскресенье сотрудники местной полиции прибыли в дом игрока «Валенсии» после сообщения о возможном конфликте. Они опросили всех присутствующих и прекратили вечеринку. В понедельник футболист был доставлен в управление Гражданской гвардии Валенсии на улице Каламоча, где ожидает перевода для дачи показаний перед судьей.

Важно отметить, что нападающий «Валенсии» не явился на тренировку команды в спортивном городке Патерна. В сезоне 2022/2023 Рафа в составе «Севильи» выиграл Лигу Еврропы.

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Рафа Мир Валенсия изнасилование скандал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Алексей Тиньков Источник: Cadena Ser
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