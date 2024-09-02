Преемник легендарного Крооса. Назван новый капитан сборной Германии

Главный тренер сборной Юлиан Нагельсманн назвал нового капитана национальной команды, а также его заместителей.

Капитанскую повязку в сборной Германии отныне будет носить полузащитник Йозуа Киммих. 29-летний игрок «Баварии» на посту капитана Бундестим заменит легендарного Тони Крооса, который, как известно, минувшим летом покинул сборную, поставив точку в своей профессиональной карьере.

Как заявил Нагельсманн, вице-капитаном сборной Германии будет защитник Антонио Рюдигер, а третьим капитаном станет Кай Хаверц.

Напомним, сборная Германии на домашнем Евро-2024 дошла до четвертьфинала, где проиграла в дополнительное время команде Испании (1:2).