Только одна команда не теряла очки. Как выглядит таблица Ла Лиги 2024/25
31 августа – 1 сентября прошли матчи 4-го тура чемпионата Испании
31 августа – 1 сентября прошли матчи 4-го тура Ла Лиги 2024/25.
Прошлогодний чемпион Реал Мадрид благодаря дублю Килиана Мбаппе выиграл у Бетиса 2:0. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Барселона уничтожила Вальядолид 7:0, а Рафинья записал на свой счет хет-трик и 1 ассист.
Жирона на выезде одолела Севилью 2:0. Украинец Виктор Цыганков вышел в старте красно-белых и отыграл 1-й тайм, после чего был заменен на Арно Данжума.
В центральном матче тура Атлетико на 90+3-й минуте вырвал победу у Атлетика Бильбао 1:0.
Ла Лига 2024/25. 4-й тур, 31 августа – 1 сентября
- Барселона – Вальядолид – 7:0
- Атлетик – Атлетико – 0:1
- Эспаньол – Райо Вальекано – 2:1
- Леганес – Мальорка – 0:1
- Валенсия – Вильярреал – 1:1
- Осасуна – Сельта – 3:2
- Алавес – Лас-Пальмас – 2:0
- Севилья – Жирона – 0:2
- Хетафе – Реал Сосьедад – 0:0
- Реал Мадрид – Бетис – 2:0
Таблица Ла Лиги после четырех туров:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2
|Реал Мадрид
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4
|Вильярреал
|4
|2
|2
|0
|9 - 7
|8
|5
|Жирона
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|6
|Алавес
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7
|Осасуна
|4
|2
|1
|1
|5 - 7
|7
|8
|Сельта
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|9
|Леганес
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10
|Мальорка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11
|Райо Вальекано
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12
|Атлетик Бильбао
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13
|Реал Сосьедад
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|14
|Эспаньол
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|15
|Вальядолид
|4
|1
|1
|2
|1 - 10
|4
|16
|Хетафе
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17
|Бетис
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|18
|Лас Пальмас
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|20
|Валенсия
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
CLASIFICACIÓN | ¡Así queda la tabla tras la disputa de las cuatro primeras jornadas en #LALIGAEASPORTS 24/25! ✨ pic.twitter.com/3gVZJjaHOj— LALIGA (@LaLiga) September 1, 2024
RESULTADOS | Jornada 4. 🍿✅#LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/LZlBT3scSZ— LALIGA (@LaLiga) September 1, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча 3-го тура Серии А
Владислав Ванат оказался вне игры во время атаки киевлян в матче против ЛНЗ Черкассы