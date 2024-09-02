Только одна команда не теряла очки. Как выглядит таблица Ла Лиги 2024/25

31 августа – 1 сентября прошли матчи 4-го тура Ла Лиги 2024/25.

Прошлогодний чемпион Реал Мадрид благодаря дублю Килиана Мбаппе выиграл у Бетиса 2:0. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Барселона уничтожила Вальядолид 7:0, а Рафинья записал на свой счет хет-трик и 1 ассист.

Жирона на выезде одолела Севилью 2:0. Украинец Виктор Цыганков вышел в старте красно-белых и отыграл 1-й тайм, после чего был заменен на Арно Данжума.

В центральном матче тура Атлетико на 90+3-й минуте вырвал победу у Атлетика Бильбао 1:0.

Ла Лига 2024/25. 4-й тур, 31 августа – 1 сентября

Барселона – Вальядолид – 7:0

– Вальядолид – 7:0 Атлетик – Атлетико – 0:1

– 0:1 Эспаньол – Райо Вальекано – 2:1

– Райо Вальекано – 2:1 Леганес – Мальорка – 0:1

– 0:1 Валенсия – Вильярреал – 1:1

Осасуна – Сельта – 3:2

– Сельта – 3:2 Алавес – Лас-Пальмас – 2:0

– Лас-Пальмас – 2:0 Севилья – Жирона – 0:2

– 0:2 Хетафе – Реал Сосьедад – 0:0

Реал Мадрид – Бетис – 2:0

Таблица Ла Лиги после четырех туров:

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 4 4 0 0 13 - 3 12 2 Реал Мадрид 4 2 2 0 7 - 2 8 3 Атлетико Мадрид 4 2 2 0 6 - 2 8 4 Вильярреал 4 2 2 0 9 - 7 8 5 Жирона 4 2 1 1 7 - 4 7 6 Алавес 4 2 1 1 5 - 3 7 7 Осасуна 4 2 1 1 5 - 7 7 8 Сельта 4 2 0 2 10 - 9 6 9 Леганес 4 1 2 1 3 - 3 5 10 Мальорка 4 1 2 1 2 - 2 5 11 Райо Вальекано 4 1 1 2 4 - 5 4 12 Атлетик Бильбао 4 1 1 2 3 - 4 4 13 Реал Сосьедад 4 1 1 2 3 - 4 4 14 Эспаньол 4 1 1 2 2 - 3 4 15 Вальядолид 4 1 1 2 1 - 10 4 16 Хетафе 3 0 3 0 1 - 1 3 17 Бетис 3 0 2 1 1 - 3 2 18 Лас Пальмас 4 0 2 2 4 - 7 2 19 Севилья 4 0 2 2 3 - 6 2 20 Валенсия 4 0 1 3 3 - 7 1 Полная таблица