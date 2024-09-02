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Испания
02 сентября 2024, 02:49 |
37
0

Только одна команда не теряла очки. Как выглядит таблица Ла Лиги 2024/25

31 августа – 1 сентября прошли матчи 4-го тура чемпионата Испании

02 сентября 2024, 02:49 |
37
0
Только одна команда не теряла очки. Как выглядит таблица Ла Лиги 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа – 1 сентября прошли матчи 4-го тура Ла Лиги 2024/25.

Прошлогодний чемпион Реал Мадрид благодаря дублю Килиана Мбаппе выиграл у Бетиса 2:0. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Барселона уничтожила Вальядолид 7:0, а Рафинья записал на свой счет хет-трик и 1 ассист.

Жирона на выезде одолела Севилью 2:0. Украинец Виктор Цыганков вышел в старте красно-белых и отыграл 1-й тайм, после чего был заменен на Арно Данжума.

В центральном матче тура Атлетико на 90+3-й минуте вырвал победу у Атлетика Бильбао 1:0.

Ла Лига 2024/25. 4-й тур, 31 августа – 1 сентября

  • Барселона – Вальядолид – 7:0
  • Атлетик – Атлетико – 0:1
  • Эспаньол – Райо Вальекано – 2:1
  • Леганес – Мальорка – 0:1
  • Валенсия – Вильярреал – 1:1
  • Осасуна – Сельта – 3:2
  • Алавес – Лас-Пальмас – 2:0
  • Севилья – Жирона – 0:2
  • Хетафе – Реал Сосьедад – 0:0
  • Реал Мадрид – Бетис – 2:0

Таблица Ла Лиги после четырех туров:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 4 4 0 0 13 - 3 12
2 Реал Мадрид 4 2 2 0 7 - 2 8
3 Атлетико Мадрид 4 2 2 0 6 - 2 8
4 Вильярреал 4 2 2 0 9 - 7 8
5 Жирона 4 2 1 1 7 - 4 7
6 Алавес 4 2 1 1 5 - 3 7
7 Осасуна 4 2 1 1 5 - 7 7
8 Сельта 4 2 0 2 10 - 9 6
9 Леганес 4 1 2 1 3 - 3 5
10 Мальорка 4 1 2 1 2 - 2 5
11 Райо Вальекано 4 1 1 2 4 - 5 4
12 Атлетик Бильбао 4 1 1 2 3 - 4 4
13 Реал Сосьедад 4 1 1 2 3 - 4 4
14 Эспаньол 4 1 1 2 2 - 3 4
15 Вальядолид 4 1 1 2 1 - 10 4
16 Хетафе 3 0 3 0 1 - 1 3
17 Бетис 3 0 2 1 1 - 3 2
18 Лас Пальмас 4 0 2 2 4 - 7 2
19 Севилья 4 0 2 2 3 - 6 2
20 Валенсия 4 0 1 3 3 - 7 1
Полная таблица
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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