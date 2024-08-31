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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
31.08.2024 20:00 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
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Испания
31 августа 2024, 22:23 | Обновлено 31 августа 2024, 23:06
677
0

Гол на 90+2 мин. Драматичная развязка случилась в матче Атлетик – Атлетико

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Анхель Корреа

31 августа 2024, 22:23 | Обновлено 31 августа 2024, 23:06
677
0
Гол на 90+2 мин. Драматичная развязка случилась в матче Атлетик – Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 31 августа прошли матчи 4-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский клуб «Атлетико» на выезде победил «Атлетик» из Бильбао (1:0).

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Анхель Корреа.

«Атлетико» набрал 8 очков и поднялся на 2-е место в Ла Лиге. «Атлетик» имеет 4 пункта и замыкает топ-10.

В другом матче игрового дня «Эспаньол» обыграл «Райо Вальекано» (2:1) с победным голом на 90+6 минуте.

Ла Лига. 4-й тур, 31 августа

Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид – 0:1

Гол: Анхель Корреа, 90+2

Эспаньол – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Ромеро, 8, Велис, 90+6 – Альваро Гарсия, 4

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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