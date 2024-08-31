Гол на 90+2 мин. Драматичная развязка случилась в матче Атлетик – Атлетико

Вечером 31 августа прошли матчи 4-го тура испанской Ла Лиги.

Мадридский клуб «Атлетико» на выезде победил «Атлетик» из Бильбао (1:0).

Единственный гол на 90+2-й минуте забил Анхель Корреа.

«Атлетико» набрал 8 очков и поднялся на 2-е место в Ла Лиге. «Атлетик» имеет 4 пункта и замыкает топ-10.

В другом матче игрового дня «Эспаньол» обыграл «Райо Вальекано» (2:1) с победным голом на 90+6 минуте.

Ла Лига. 4-й тур, 31 августа

Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид – 0:1

Гол: Анхель Корреа, 90+2

Эспаньол – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Ромеро, 8, Велис, 90+6 – Альваро Гарсия, 4