Гол на 90+2 мин. Драматичная развязка случилась в матче Атлетик – Атлетико
Единственный гол на 90+2-й минуте забил Анхель Корреа
Вечером 31 августа прошли матчи 4-го тура испанской Ла Лиги.
Мадридский клуб «Атлетико» на выезде победил «Атлетик» из Бильбао (1:0).
Единственный гол на 90+2-й минуте забил Анхель Корреа.
«Атлетико» набрал 8 очков и поднялся на 2-е место в Ла Лиге. «Атлетик» имеет 4 пункта и замыкает топ-10.
В другом матче игрового дня «Эспаньол» обыграл «Райо Вальекано» (2:1) с победным голом на 90+6 минуте.
Ла Лига. 4-й тур, 31 августа
Атлетик Бильбао – Атлетико Мадрид – 0:1
Гол: Анхель Корреа, 90+2
Эспаньол – Райо Вальекано – 2:1
Голы: Ромеро, 8, Велис, 90+6 – Альваро Гарсия, 4
События матча
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