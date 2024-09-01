Эвертон – Борнмут – 2:3. Камбэк команды Забарного. Видео голов и обзор

Состоялся матч 3 тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» Виталия Миколенко и «Борнмут» Ильи Забарного. В противостоянии бывших футболистов киевского «Динамо», которые, кстати, вышли в основных составах и отыграли полный матч, победу праздновал Забарный, поскольку его команда победила 3:2.

Стоит отметить, что «Эвертон» до 87 минуты выигрывал 2:0, однако умудрился пропустить трижды и в третий раз подряд проиграл в чемпионате.

Английская Премьер-лига. 3 тур

Эвертон – Борнмут – 2:3

Голы: Кин, 50, Калверт-Льюин, 57 – Семенио, 87, Лок, 90+2, Синистерра, 90+6