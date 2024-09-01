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Эвертон
31.08.2024 17:00 – FT 2 : 3
Борнмут
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Англия
01 сентября 2024, 04:00 | Обновлено 01 сентября 2024, 04:54
59
0

Эвертон – Борнмут – 2:3. Камбэк команды Забарного. Видео голов и обзор

Клуб Виталия Миколенко уступил, выигрывая 2:0

01 сентября 2024, 04:00 | Обновлено 01 сентября 2024, 04:54
59
0
Эвертон – Борнмут – 2:3. Камбэк команды Забарного. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 3 тура Английской Премьер-лиги, в котором играли «Эвертон» Виталия Миколенко и «Борнмут» Ильи Забарного. В противостоянии бывших футболистов киевского «Динамо», которые, кстати, вышли в основных составах и отыграли полный матч, победу праздновал Забарный, поскольку его команда победила 3:2.

Стоит отметить, что «Эвертон» до 87 минуты выигрывал 2:0, однако умудрился пропустить трижды и в третий раз подряд проиграл в чемпионате.

Английская Премьер-лига. 3 тур

Эвертон – Борнмут – 2:3

Голы: Кин, 50, Калверт-Льюин, 57 – Семенио, 87, Лок, 90+2, Синистерра, 90+6

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Луис Синистерра (Борнмут).
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Кук (Борнмут).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Майкл Кин (Эвертон).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Виталий Миколенко Илья Забарный Эвертон - Борнмут видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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