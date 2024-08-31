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  4. Выбросили победу. Тренер Эвертона оценил третье поражение в АПЛ кряду
Англия
31 августа 2024, 20:12 |
1332
1

Выбросили победу. Тренер Эвертона оценил третье поражение в АПЛ кряду

Дайч недоволен игрой футболистов

31 августа 2024, 20:12 |
1332
1
Выбросили победу. Тренер Эвертона оценил третье поражение в АПЛ кряду
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Тренер Эвертона Шон Дайч прокомментировал поражение в матче АПЛ против Борнмута. Ливерпульская команда выигрывала 2:0, но после 86-й минуты пропустила три гола и проиграла третью встречу на старте сезона.

«Все делали правильно до первого пропущенного гола. Мы пропустили гол и выбросили победу, просто выбросили. В АПЛ нужно играть до последнего, что и сделал наш соперник. Они просто шли вперед и навешивали в штрафную».

«А мы выбросили победу. А каждый игрок смотрел на другого, чтобы он справился с этой ситуацией. У нас в составе достаточно опыта, чтобы удерживать такие матчи, но сегодня мы этого не сделали», – сказал Дайч.

Команда в трех матчах пропустила 10 мячей.

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Эвертон Шон Дайч Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: BBC
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Комментарии 1
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Яким бараном треба бути, щоб на 5 замін суперника нічим не відповісти, і очікувати, що переваги у 2 м'ячі вистачить дотягнути до фінального свистка тими силами що є.
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