Выбросили победу. Тренер Эвертона оценил третье поражение в АПЛ кряду

Тренер Эвертона Шон Дайч прокомментировал поражение в матче АПЛ против Борнмута. Ливерпульская команда выигрывала 2:0, но после 86-й минуты пропустила три гола и проиграла третью встречу на старте сезона.

«Все делали правильно до первого пропущенного гола. Мы пропустили гол и выбросили победу, просто выбросили. В АПЛ нужно играть до последнего, что и сделал наш соперник. Они просто шли вперед и навешивали в штрафную».

«А мы выбросили победу. А каждый игрок смотрел на другого, чтобы он справился с этой ситуацией. У нас в составе достаточно опыта, чтобы удерживать такие матчи, но сегодня мы этого не сделали», – сказал Дайч.

Команда в трех матчах пропустила 10 мячей.