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Эвертон
31.08.2024 17:00 - : -
Борнмут
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
31 августа 2024, 02:45 |
11
0

Эвертон – Борнмут. Миколенко vs Забарный. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура АПЛ 24/25 31 августа в 17:00 по Киеву

31 августа 2024, 02:45 |
11
0
Эвертон – Борнмут. Миколенко vs Забарный. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Борнмут. Илья Забарный

31 августа состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Эвертон и Борнмут.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

За Эвертон выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, а цвета Борнмута защищает центрбек сборной Украины Илья Забарный.

Эвертон в первых двух турах дважды потерпел поражение, уступив Брайтону (0:3) и Тоттенхэму (0:4).

Борнмут в стартовых поединках дважды расписал ничью: с Ноттингем Форест (1:1) и Ньюкаслом (1:1).

Эвертон – Борнмут. Миколенко vs Забарный. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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