31 августа состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Эвертон и Борнмут.

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Поединок пройдет на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

За Эвертон выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, а цвета Борнмута защищает центрбек сборной Украины Илья Забарный.

Эвертон в первых двух турах дважды потерпел поражение, уступив Брайтону (0:3) и Тоттенхэму (0:4).

Борнмут в стартовых поединках дважды расписал ничью: с Ноттингем Форест (1:1) и Ньюкаслом (1:1).

Эвертон – Борнмут. Миколенко vs Забарный. Смотреть онлайн. LIVE трансляция