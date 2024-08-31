Эвертон – Борнмут. Миколенко vs Забарный. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура АПЛ 24/25 31 августа в 17:00 по Киеву
31 августа состоится матч 3-го тура Английской Премьер-лиги 2024/25 между командами Эвертон и Борнмут.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе Гудисон Парк в Ливерпуле. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
За Эвертон выступает украинский левый защитник Виталий Миколенко, а цвета Борнмута защищает центрбек сборной Украины Илья Забарный.
Эвертон в первых двух турах дважды потерпел поражение, уступив Брайтону (0:3) и Тоттенхэму (0:4).
Борнмут в стартовых поединках дважды расписал ничью: с Ноттингем Форест (1:1) и Ньюкаслом (1:1).
Эвертон – Борнмут. Миколенко vs Забарный. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мануэль Угарте присоединился к красным дьяволам, контракт рассчитан до лета 2029 года
Мичел отметил большое количество топ-соперников