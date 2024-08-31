31 августа на «Гудисон Парк» пройдет матч 3-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Борнмутом». Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Эвертон

Команда совершила в определенном смысле спортивный подвиг в прошлом сезоне. Когда стало известно, что именно с синих, до этого дважды в последний момент спасавшихся от вылета в Чемпионшип, решили начать серьезно наказывать за нарушение местных финансовых правил, многие поставили крест на клубе - но не его менеджер, Шон Дайш. И, хотя в итоге ирисок штрафовали даже дважды, отбирая очки, представитель Ливерпуля оказался достаточно хорош, чтобы компенсировать это добытыми баллами. Кстати, снова фигурирует именно этот клуб в числе тех, к кому применят новые санкции - что, впрочем, не помешало приобрести за немалые деньги О'Брайена - впрочем, за Амаду Онана получили в разы больше. Но, возможно, именно этого футболиста и не хватало в центре поля с Брайтоном - ему дома уступили 0:3. С Тоттенхэмом, снова не забив, пропустили на гол больше. И только со скромным Донкастером получилось в Кубке Лиги выиграть.

Борнмут

Клуб год назад много проигрывал. Но тогда новый менеджер, Андони Ираола, только привыкал к Англии и нюансам ее футбола. В итоге баск с вишенками показал неплохую игру и набрал немало очков. А Соланке раззабивался так, что заставил в межсезонье выложить за себя немалые деньги Тоттенхэм. Заменить его, похоже, рассчитывают Эванилсоном, купленным у Порту. Но еще хватило денег, чтобы профинансировать подписания Хулиана Араухо и Дина Хейсена - это уже укрепление обороны. Новый чемпионат команда начала с ничьей 1:1 на поле Ноттингем Форест. А потом с Ньюкаслом повторили мирный результат.

Статистика личных встреч

5 раз в этой паре выигрывает тот клуб, что принимает соперника дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают шансы практически равными. Но все-таки поставим на то, что в данном поединке лучше стартовавшие гости выиграют при нулевой форе (коэффициент - 1,83).