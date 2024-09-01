Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛУПАШКО: «Предыдущий тренерский штаб готовил команду под свои требования»
Премьер-лига
Карпаты Львов
31.08.2024 13:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
01 сентября 2024, 02:20 | Обновлено 01 сентября 2024, 02:56
87
0

ЛУПАШКО: «Предыдущий тренерский штаб готовил команду под свои требования»

Главный тренер «Карпат» подытожил игру с «Ворсклой»

01 сентября 2024, 02:20 | Обновлено 01 сентября 2024, 02:56
87
0
ЛУПАШКО: «Предыдущий тренерский штаб готовил команду под свои требования»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о своих впечатлениях от матча своей команды против «Ворсклы» (1:1).

– Сегодня было два разных тайма. Какие у вас впечатления от матча?

– Если рассматривать первый тайм, то, конечно, впечатления не очень положительные. Команда, настолько доминирующая в первом тайме, не должна терять такую ​​игру. Это касается нашей физической подготовки, нашей психологии. Мы делаем шаги вперед, но повторюсь – если мы входим в игру и имеем такое преимущество, это что-то значит. Ребята могут выполнять поставленные задачи и понимают свою роль на футбольном поле. Такие матчи мы не должны отпускать. Мы должны дожимать соперника и создавать еще моменты. Но произошло так, как произошло.

– После матчей «Карпат» создается впечатление, что вы – команда одного тайма. Во время международной паузы на матчи сборных вы планируете улучшать физические кондиции? Сегодня вы потеряли зачетные баллы или заработали?

– В любом случае, если мы заработали баллы, это хорошо. Это риторический вопрос. А что касается физического состояния… Безусловно, мы должны улучшать его и мы будем над этим работать. Чтобы мы не останавливались, а продолжали давить на протяжении всей игры. Когда мы создаем давление и высоко прессингуем, то видим, насколько тяжело соперникам. Несмотря на все, не нужно забывать, что мы – команда-дебютант. Мы вышли из Первой лиги и должны играть против «Ворсклы», которая уже провела двадцать сезонов подряд в элитном дивизионе. Соперник закрылся на своей части поля и отказался прессинговать, понимая, что в течение всего матча это делать будет трудно. Повторюсь, многие вчера играли еще в Первой лиге, поэтому нужно работать над психологией. Мы не должны бояться развивать свое преимущество.

– Какова причина того, что команда недостаточно готова в физическом плане?

– Мы начали работать с игроками довольно поздно. Предыдущий тренерский штаб готовил команду под свои требования, под видение футбола. Считаю, после их работы физическое состояние игроков было неплохое. Но специфика игры нашего тренерского штаба другая, поэтому нужно работать над выносливостью совершенно иного характера. Нам нужно выполнять больше работы над рывками, больше спринтов, больше работы над стартовой скоростью. Эти аспекты следует подтягивать.

По теме:
Сергей ДОЛГАНСКИЙ: «Руководство озвучило задачу – выход в еврокубки»
БАБИЧ: «Много подарков сделали Полесью. Безумные действия наших игроков»
Богдан ЛЕДНЕВ: «Получилась очень уверенная победа»
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Карпаты - Ворскла пресс-конференция Владислав Лупашко
Сергей Рипьюк Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Футбол | 31 августа 2024, 11:00 1
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал
Зинченко отреагировал на переход Стерлинга в Арсенал

Украинец вновь будет в одном клубе с экс-партнером по Ман Сити

Марта и Костюк. Женская сборная Украины в Евролиге обыграла Португалию
Футбол | 01 сентября 2024, 00:23 0
Марта и Костюк. Женская сборная Украины в Евролиге обыграла Португалию
Марта и Костюк. Женская сборная Украины в Евролиге обыграла Португалию

В матче 2-го тура Евролиги-2024 голы забили Марта и Костюк

«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Бокс | 31.08.2024, 12:05
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
Хет-трик Холанда. Ман Сити в гостях уверенно переиграл Вест Хэм
Футбол | 31.08.2024, 21:29
Хет-трик Холанда. Ман Сити в гостях уверенно переиграл Вест Хэм
Хет-трик Холанда. Ман Сити в гостях уверенно переиграл Вест Хэм
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 31.08.2024, 03:47
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
Тренер Жироны высказался о жеребьевке Лиги чемпионов
30.08.2024, 17:10 2
Футбол
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
Ребров высказался о результатах жеребьевки Лиги Европы 2024/25 для Динамо
30.08.2024, 21:13 5
Футбол
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 22
Теннис
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
Алькарас назвал проблему, которая привела его к сенсационному фиаско на USO
30.08.2024, 09:28
Теннис
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
31.08.2024, 06:16
Футбол
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
Бесплатный спортивный телеканал от MEGOGO начал работу
30.08.2024, 12:12 13
Футбол
Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
Известны все пары третьего круга на US Open 2024 у женщин
30.08.2024, 07:56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем