ЛУПАШКО: «Предыдущий тренерский штаб готовил команду под свои требования»

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко рассказал о своих впечатлениях от матча своей команды против «Ворсклы» (1:1).

– Сегодня было два разных тайма. Какие у вас впечатления от матча?

– Если рассматривать первый тайм, то, конечно, впечатления не очень положительные. Команда, настолько доминирующая в первом тайме, не должна терять такую ​​игру. Это касается нашей физической подготовки, нашей психологии. Мы делаем шаги вперед, но повторюсь – если мы входим в игру и имеем такое преимущество, это что-то значит. Ребята могут выполнять поставленные задачи и понимают свою роль на футбольном поле. Такие матчи мы не должны отпускать. Мы должны дожимать соперника и создавать еще моменты. Но произошло так, как произошло.

– После матчей «Карпат» создается впечатление, что вы – команда одного тайма. Во время международной паузы на матчи сборных вы планируете улучшать физические кондиции? Сегодня вы потеряли зачетные баллы или заработали?

– В любом случае, если мы заработали баллы, это хорошо. Это риторический вопрос. А что касается физического состояния… Безусловно, мы должны улучшать его и мы будем над этим работать. Чтобы мы не останавливались, а продолжали давить на протяжении всей игры. Когда мы создаем давление и высоко прессингуем, то видим, насколько тяжело соперникам. Несмотря на все, не нужно забывать, что мы – команда-дебютант. Мы вышли из Первой лиги и должны играть против «Ворсклы», которая уже провела двадцать сезонов подряд в элитном дивизионе. Соперник закрылся на своей части поля и отказался прессинговать, понимая, что в течение всего матча это делать будет трудно. Повторюсь, многие вчера играли еще в Первой лиге, поэтому нужно работать над психологией. Мы не должны бояться развивать свое преимущество.

– Какова причина того, что команда недостаточно готова в физическом плане?

– Мы начали работать с игроками довольно поздно. Предыдущий тренерский штаб готовил команду под свои требования, под видение футбола. Считаю, после их работы физическое состояние игроков было неплохое. Но специфика игры нашего тренерского штаба другая, поэтому нужно работать над выносливостью совершенно иного характера. Нам нужно выполнять больше работы над рывками, больше спринтов, больше работы над стартовой скоростью. Эти аспекты следует подтягивать.