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Премьер-лига
Карпаты Львов
31.08.2024 13:00 – FT 1 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 14:59 | Обновлено 31 августа 2024, 15:18
382
1

Один на один. Карпаты и Ворскла во Львове сильнейшего не определили

Команды обменялись голами и разошлись миром

31 августа 2024, 14:59 | Обновлено 31 августа 2024, 15:18
382
1
Один на один. Карпаты и Ворскла во Львове сильнейшего не определили
ФК Карпаты Львов

Главный тренер «Ворсклы» Сергей Долганский по сравнению с предыдущим туром сделал некоторые перестановки в стартовом составе своих подопечных. Вместо Пердуты, Нестеренко, Хрипчука на поле вышли Павлюк, Мякушко и Корниенко. В составе «Карпат» Владислав Лупашко после поражения от ЛНЗ сделал только одну ротацию. Вместо Стенио в игру вступил Шах.

Хозяева поля активнее начали «зелено-белое» дерби и могли открыть счет в дебюте игры, но Исенко, проводивший свой 50-й матч в УПЛ, парировал дальний удар Пидлепенца. И все же усилия «Карпат» привели к взятию ворот. Чачуа сделал передачу в штрафную и Шах, опередив Крупского, метко пробил в цель.

«Карпаты» не стали играть на удержание счета и продолжали искать пути взятия ворот «бело-зеленых», однако завершающим ударам Шаха и Пидлепенца не хватало точности. Полтавчане подолгу разыгрывали свои комбинации, но до заключительных ударов дело не доходило. Вместо этого «Карпаты» могли забить второй гол, но удар Очеретько приняла на себя перекладина ворот «Ворсклы». В компенсированное время мог сравнять счет Кане, но его удар принял на себя Бабогло.

Второй тайм активнее начали гости, но пройти защитные редуты «Карпат» подопечным Сергея Долганского было сложно. И все же, одна из атак гостей завершилась голом. Крупский головой сделал передачу в штрафную, где капитан полтавчан Скляр, опередив Бабогло, забил свой первый гол в этом чемпионате.

«Ворскла» после забитого гола пыталась выйти вперед. Напомнил о своих мощных дальних ударах Мякушко, но на этот раз Сергею не хватило точности. Мог оформить дубль Скляр, снова замыкавший передачу Крупского, но Кемкин перевел мяч на угловой.

Мог забить свой первый гол за полтавскую команду и новичок «Ворсклы» Иеде, но Кемкин устранил угрозу. Не хватило точности и Челядину, который головой пробил рядом с ближней штангой. «Карпаты» тоже пытались вырвать победу и такой случай имел Стенио, но пробил рядом с рамкой ворот.

В итоге прервалась безничейная серия «Ворсклы», которая длилась в УПЛ 10 игр: 3 победы и 7 поражений. «Карпаты» же при Владиславе Лупашке дома впервые сыграли вничью.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

Карпаты – Ворскла – 1:1

Шах, 15 – Скляр, 57

Альварес, 25, Мирошниченко, 84 - Ковталюк, 54, Черноморец, 90+2

Карпаты: Кемкин – Полегенько, Бабогло, Адамюк, Мирошниченко, Альварес, Очеретько, Чачуа (Тлумак, 90+3), Пидлепенец (Кузык, 80), Шах (Стенио, 64), Игорь Невес (Костенко, 64).

Ворскла: Исенко – Крупский, Гучек, Черноморец, Корниенко (Бацула, 46), Скляр (Нестеренко, 80), Челядин, Павлюк (Хрипчук, 80), Мякушко, Кане (Ндукве, 76), Ковталюк (Иеде, 59).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)

Стадион «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ – ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки

Замены Карпат: Стенио – 6,0, Костенко – 6,0, Кузык – б/о, Тлумак – б/о.

Замены Ворсклы: Бацула – 6,0, Иеде – 6,0, Ндукве – б/о, Нестеренко – б/о, Хрипчук – б/о.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Citrullus lanatus
Ворскла поленилась взять 3 очка во вором тайме.
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