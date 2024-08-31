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Премьер-лига
Карпаты Львов
31.08.2024 13:00 – FT 1 : 1
Ворскла
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Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 15:49 | Обновлено 31 августа 2024, 16:20
348
0

Карпаты – Ворскла – 1:1. Матч без зрителей и с двумя голами. Обзор

Команды обменялись голами

31 августа 2024, 15:49 | Обновлено 31 августа 2024, 16:20
348
0
Карпаты – Ворскла – 1:1. Матч без зрителей и с двумя голами. Обзор
ФК Карпаты

Карпаты и Ворскла в матче без болельщиков из-за наказания для львовского клуба обменялись голами и сыграли 1:1.

Карпаты набрали 5 пунктов после пяти туров, у полтавской команды 7 очков после четырех встреч.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

Карпаты – Ворскла – 1:1
Голы: Шах, 15 – Скляр, 57

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Шах (Карпаты Львов).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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