Карпаты Львов

Карпаты и Ворскла в матче без болельщиков из-за наказания для львовского клуба обменялись голами и сыграли 1:1.

Карпаты набрали 5 пунктов после пяти туров, у полтавской команды 7 очков после четырех встреч.

Украинская Премьер-лига. 5-й тур

Карпаты – Ворскла – 1:1

Голы: Шах, 15 – Скляр, 57