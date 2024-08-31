Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
31.08.2024 13:00 - : -
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
31 августа 2024, 08:29 | Обновлено 31 августа 2024, 08:44
86
0

Карпаты – Ворскла. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

31 августа 2024, 08:29 | Обновлено 31 августа 2024, 08:44
86
0
Карпаты – Ворскла. Текстовая трансляция матча
ФК Карпаты Львов

В субботу, 31-го августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и «Ворскла» Полтава. Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 13:00.

Команда Сергея Долганского подходит к поединку, занимая 9-е место в турнирной таблице УПЛ. У нее 6 очков после 3 матчей.

У львовян в активе 4 пункта после 4 поединков и 10-я позиция в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9
3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
4 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9
5 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
6 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
7 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
8 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
31 августа 2024 -
13:00
Ворскла
Обе забьют 1.82 Сделать ставку
По теме:
Рух отпраздновал юбилейный разгром в УПЛ
Неожиданный клуб оформил трансфер главной звезды Ворсклы за 1.5 млн евро
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку, готовясь к важной игре УПЛ с Кривбассом
текстовая трансляция Карпаты - Ворскла Карпаты Львов Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Футбол | 30 августа 2024, 15:55 10
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций
Мудрик с Челси получил соперников. Итоги жеребьевки Лиги конференций

В Монако прошла жеребьевка третьего еврокубкового турнира

Гендиректор Металлиста 1925 пояснил, почему Гармаш переведен в дубль
Футбол | 31 августа 2024, 03:59 1
Гендиректор Металлиста 1925 пояснил, почему Гармаш переведен в дубль
Гендиректор Металлиста 1925 пояснил, почему Гармаш переведен в дубль

Андрей Неделин подтвердил информацию, что это решение Патрика ван Леувена

Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Футбол | 30.08.2024, 14:41
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Жеребьевка Лиги Европы. Римские сражения: Динамо узнало 8 соперников
Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 31.08.2024, 06:21
Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Вальядолид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Футбол | 30.08.2024, 17:49
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Названы самые тяжелые и самые легкие группы новой ЛЧ. Где Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
Динамо – в 3-й корзине. Стал известен посев перед жеребьевкой Лиги Европы
30.08.2024, 06:23 53
Футбол
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
Жеребьевка Лиги чемпионов. Шахтер узнал 8 соперников на осень и зиму
29.08.2024, 19:51 308
Футбол
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
Мудрик заработал пенальти. Челси проиграл в Швейцарии, но вышел в основу ЛК
29.08.2024, 23:27 13
Футбол
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
Украина разгромно проиграла Франции в матче отбора на Олимпиаду-2026
29.08.2024, 18:25 22
Хоккей
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
Тренер сборной Украины по баскетболу получил пожизненную дисквалификацию
29.08.2024, 18:18 8
Баскетбол
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
Мичел выcказался об игре Цыганкова после классного матча украинца
30.08.2024, 00:05 1
Футбол
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
Украинская биатлонистка решила сделать паузу в карьере
29.08.2024, 17:49 1
Биатлон
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
Взяла сет у третьей ракетки. Свитолина завершила выступления на US Open
30.08.2024, 21:16 22
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем