Карпаты – Ворскла. Текстовая трансляция матча

В субботу, 31-го августа, состоится матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся львовские «Карпаты» и «Ворскла» Полтава. Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 13:00.

Команда Сергея Долганского подходит к поединку, занимая 9-е место в турнирной таблице УПЛ. У нее 6 очков после 3 матчей.

У львовян в активе 4 пункта после 4 поединков и 10-я позиция в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Ворскла», за которой можно следить в украинской версии сайта.

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9 2 Рух Львов 4 3 0 1 13 - 3 9 3 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9 4 Заря 5 3 0 2 6 - 6 9 5 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7 6 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7 7 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6 8 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6 9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6 10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4 11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4 12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3 13 Ингулец 5 0 3 2 3 - 9 3 14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3 15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2 16 Оболонь 5 0 1 4 2 - 14 1 Полная таблица