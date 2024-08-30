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Карпаты Львов
31.08.2024 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
30 августа 2024, 16:04 | Обновлено 30 августа 2024, 16:37
111
0

Карпаты – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Зелено-белое» дерби во Львове

30 августа 2024, 16:04 | Обновлено 30 августа 2024, 16:37
111
0
Карпаты – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 31 августа, «Карпаты» на стадионе «Украина» проведут домашний матч с «Ворсклой». Это будет первый в УПЛ поединок «зелено-белых» и «бело-зеленых».

Карпаты

«Карпаты» в прошлом туре в Черкассах первыми открыли счет, но в итоге потерпели поражение от ЛНЗ со счетом 1:2. После игры главный тренер «зелено-белых» Владислав Лупашко отметил: «Считаю, что главной причиной поражения было то, что нам не хватило сил. Был переезд, также была кубковая игра на неделе. ЛНЗ вместо этого пропускал кубковый матч. И мы видели, что стали подсаживаться. Игроки, очень часто выдерживающие 90 минут, начали проседать где-то на 50-й минуте».

Ветеран «Карпат» Амбросий Чачуа может забить 10-й гол в УПЛ. Карпатовец Орест Кузык может забить 20-й гол на клубном уровне. Отметим, что домашний матч «Карпат» пройдет без болельщиков. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ в связи с нарушением норм по количеству зрителей на стадионе «Украина» в предыдущем матче «Карпат» с «Динамо».

Ворскла

Полтавский клуб в предыдущем туре должен был встречаться с «Динамо», но эта игра была перенесена из-за участия столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому тренерским штабом Сергея Долганского было принято решение тренировочный день 23 августа заместить полноценным спаррингом, который прошел в Роките с местным одноименным клубом. Безничейная серия полтавского клуба длится в УПЛ 10 игр: три победы и семь поражений. Опытный полузащитник «бело-зеленых» Сергей Мякушко может забить 25-й гол в УПЛ.

Произошли и кадровые изменения в составе «бело-зеленых». Клуб из ОАЭ «Бани Яс», за который на протяжении последнего года выступал Таулян Сефери, не воспользовался первоочередным правом выкупа форварда, поэтому албанец присоединился к «Ворскле». Центральный полузащитник Эннур Тотре также вернулся в Полтаву после того, как у него истек срок действия арендного соглашения в северомакедонской «Шкендии».

Статистика встреч

Ранее карпатовцы и «Ворскла» не встречались в официальных турнирах.

Фемида

Арбитром матча назначен Владимир Новохатний (Киев), который в УПЛ проведет 49-й матч. Ранее «Ворскла» при Новохатнем провела четыре игры в чемпионатах и еще не проигрывала: две победы и две ничьи. «Карпаты» при этом арбитре сыграют дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» проведут третий домашний матч в УПЛ, а в предыдущих выступали без ничьих. Безничейная серия полтавчан продолжается в чемпионатах 10 игр: 3 победы и 7 поражений. Прогнозируем победу хозяев поля на стадионе «Украина».

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Пидлепенец, Кузык, Игор Невес.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чорноморец, Скляр, Кане, Ковталюк, Гучек, Крупский, Нестеренко, Челядин, Хрипчук.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Александрия 3 3 0 0 8 - 4 9
2 ЛНЗ Черкассы 4 3 0 1 6 - 4 9
3 Полесье 3 2 1 0 6 - 1 7
4 Кривбасс 4 2 1 1 4 - 4 7
5 Шахтер Донецк 4 2 0 2 9 - 5 6
6 Рух Львов 3 2 0 1 8 - 3 6
7 Динамо Киев 2 2 0 0 5 - 2 6
8 Заря 4 2 0 2 4 - 6 6
9 Ворскла 3 2 0 1 5 - 5 6
10 Карпаты Львов 4 1 1 2 5 - 5 4
11 Верес 4 1 1 2 2 - 4 4
12 Левый берег 4 1 0 3 1 - 5 3
13 Ингулец 4 0 3 1 3 - 4 3
14 Черноморец 4 1 0 3 1 - 3 3
15 Колос К 4 0 2 2 2 - 4 2
16 Оболонь 4 0 1 3 2 - 12 1
Полная таблица
Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
31 августа 2024 -
13:00
Ворскла
Победа Карпат 2.54 Сделать ставку
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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Карпаты - Ворскла прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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