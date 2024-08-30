Карпаты Львов

Карпаты – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Зелено-белое» дерби во Львове
В субботу, 31 августа, «Карпаты» на стадионе «Украина» проведут домашний матч с «Ворсклой». Это будет первый в УПЛ поединок «зелено-белых» и «бело-зеленых».
Карпаты
«Карпаты» в прошлом туре в Черкассах первыми открыли счет, но в итоге потерпели поражение от ЛНЗ со счетом 1:2. После игры главный тренер «зелено-белых» Владислав Лупашко отметил: «Считаю, что главной причиной поражения было то, что нам не хватило сил. Был переезд, также была кубковая игра на неделе. ЛНЗ вместо этого пропускал кубковый матч. И мы видели, что стали подсаживаться. Игроки, очень часто выдерживающие 90 минут, начали проседать где-то на 50-й минуте».
Ветеран «Карпат» Амбросий Чачуа может забить 10-й гол в УПЛ. Карпатовец Орест Кузык может забить 20-й гол на клубном уровне. Отметим, что домашний матч «Карпат» пройдет без болельщиков. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ в связи с нарушением норм по количеству зрителей на стадионе «Украина» в предыдущем матче «Карпат» с «Динамо».
Ворскла
Полтавский клуб в предыдущем туре должен был встречаться с «Динамо», но эта игра была перенесена из-за участия столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов. Поэтому тренерским штабом Сергея Долганского было принято решение тренировочный день 23 августа заместить полноценным спаррингом, который прошел в Роките с местным одноименным клубом. Безничейная серия полтавского клуба длится в УПЛ 10 игр: три победы и семь поражений. Опытный полузащитник «бело-зеленых» Сергей Мякушко может забить 25-й гол в УПЛ.
Произошли и кадровые изменения в составе «бело-зеленых». Клуб из ОАЭ «Бани Яс», за который на протяжении последнего года выступал Таулян Сефери, не воспользовался первоочередным правом выкупа форварда, поэтому албанец присоединился к «Ворскле». Центральный полузащитник Эннур Тотре также вернулся в Полтаву после того, как у него истек срок действия арендного соглашения в северомакедонской «Шкендии».
Статистика встреч
Ранее карпатовцы и «Ворскла» не встречались в официальных турнирах.
Фемида
Арбитром матча назначен Владимир Новохатний (Киев), который в УПЛ проведет 49-й матч. Ранее «Ворскла» при Новохатнем провела четыре игры в чемпионатах и еще не проигрывала: две победы и две ничьи. «Карпаты» при этом арбитре сыграют дебютный матч в УПЛ.
Прогноз на противостояние
«Карпаты» проведут третий домашний матч в УПЛ, а в предыдущих выступали без ничьих. Безничейная серия полтавчан продолжается в чемпионатах 10 игр: 3 победы и 7 поражений. Прогнозируем победу хозяев поля на стадионе «Украина».
Ориентировочные составы:
«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Полегенько, Альварес, Чачуа, Очеретько, Пидлепенец, Кузык, Игор Невес.
«Ворскла»: Исенко, Пердута, Чорноморец, Скляр, Кане, Ковталюк, Гучек, Крупский, Нестеренко, Челядин, Хрипчук.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Александрия
|3
|3
|0
|0
|8 - 4
|9
|2
|ЛНЗ Черкассы
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3
|Полесье
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4
|Кривбасс
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5
|Шахтер Донецк
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|6
|Рух Львов
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|7
|Динамо Киев
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8
|Заря
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|9
|Ворскла
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|10
|Карпаты Львов
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11
|Верес
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12
|Левый берег
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|13
|Ингулец
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14
|Черноморец
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|15
|Колос К
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16
|Оболонь
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
13:00
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