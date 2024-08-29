Каролин ГАРСИЯ: «Мне писали: «Надеюсь, твоя мать скоро умрет»

Французская теннисистка Каролин Гарсия после вылета в первом раунде US Open высказалась об оскорбительных комментариях в социальных сетях.

«Тебе бы стоило подумать о самоубийстве». «Клоуны должны быть в цирке». «Надеюсь, твоя мать скоро умрет». «Ты кусок дерьма».

Вот некоторые из сообщений, которые я получила в последнее время после проигрыша нескольких матчей. Это лишь некоторые из них. А их сотни. И сейчас, когда мне уже 30 лет, они все еще причиняют боль, потому что в конце концов я обычная девушка, которая много работает и старается изо всех сил. У меня есть инструменты и я работаю над тем, чтобы защитить себя от этой ненависти. Но все равно это не нормально.

Меня очень беспокоит, когда я думаю о молодых игроках, которым предстоит пройти через это. Люди, которые еще не до конца сформировались и которые действительно могут пострадать от этой ненависти. Может быть, вы думаете, что нас это не задевает. Но это не так. Мы – люди. И иногда, когда мы получаем эти сообщения, мы уже эмоционально разрушены после тяжелого поражения. И они могут быть разрушительными. Многие до меня поднимали эту тему. И все равно никакого прогресса не произошло.

Платформы социальных сетей не препятствуют этому, несмотря на то, что ИИ находится на очень высоком уровне. Турниры и спорт продолжают сотрудничать с букмекерскими компаниями, которые привлекают новых людей к нездоровому беттингу. Времена, когда сигаретные бренды спонсировали спорт, давно прошли. И все же мы продвигаем букмекерские компании, которые активно разрушают жизнь некоторых людей. Не поймите меня неправильно, я не говорю, что их нужно запретить, ведь люди вольны делать со своими деньгами все, что хотят. Но, возможно, нам не стоит их рекламировать. Кроме того, если кто-то решит сказать мне такие вещи публично, у него могут возникнуть юридические проблемы. Так почему же в Интернете мы вольны делать что угодно? Не стоит ли нам пересмотреть анонимность в Интернете?

Я знаю, что те, кто пишет эти ужасные сообщения, не изменятся из-за этого. Но, может быть, в следующий раз, когда вы увидите сообщение от спортсмена, певца или любого другого человека, который потерпел неудачу или проиграл, вы вспомните, что она или он – тоже человек, который старается сделать все возможное в жизни.

Будьте добры. Дарите любовь. Наслаждайтесь жизнью», – написала Гарсия.

Отметим, что Каролин проиграла в Нью-Йорке Ренате Сарасуа – 1:6, 4:6.