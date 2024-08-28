Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок / Бабош – Кенин / Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
28 августа 2024, 10:47 | Обновлено 28 августа 2024, 11:20
49
0

Киченок / Бабош – Кенин / Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на US Open

28 августа 2024, 10:47 | Обновлено 28 августа 2024, 11:20
49
0
Киченок / Бабош – Кенин / Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимеа Бабош и Надежда Киченок

28 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.

В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против девятого сеяного американского дуэта София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс. Встреча состоится 3-м запуском на корте №4 после матча Фис / Мпетши Перрикар – Аревало / Павич. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Майя Ламсден / Анна Шишкова – Гуо Ханью / Моника Никулеску.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок / Остапенко – Ани / Фаилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Алькарас выиграл 15-й матч подряд на турнирах Grand Slam
Британец отыгрался со счета 0:4 в 5-м сете на US Open, побив рекорд турнира
смотреть онлайн US Open 2024 Надежда Киченок Тимеа Бабош София Кенин Бетани Маттек-Сэндс
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Принцесса на корте. Осака поразила зрителей US Open своим нарядом
Теннис | 28 августа 2024, 08:04 1
ФОТО. Принцесса на корте. Осака поразила зрителей US Open своим нарядом
ФОТО. Принцесса на корте. Осака поразила зрителей US Open своим нарядом

Наоми хорошо подготовилась к возвращению на корты Нью-Йорка

Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Футбол | 28 августа 2024, 00:15 0
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов
Итоги дня ЛЧ. Еще три команды вышли в осенний раунд Лиги чемпионов

В основной раунд ЛЧ пробились РБ Зальцбург, Янг Бойз, Спарта Прага

ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ
Футбол | 28.08.2024, 06:00
ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ
ФОТО. Как это было? Динамо сыграло вничью с РБ Зальцбург в квалификации ЛЧ
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Футбол | 28.08.2024, 01:23
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Шовковский пояснил, чего не хватило Динамо, чтобы пройти РБ Зальцбург
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Футбол | 28.08.2024, 06:23
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Плюс Динамо. Какие команды сыграют в основном раунде Лиги Европы?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
Подозрение на договорняк. УАФ завершила расследование матча Минай – Динамо
27.08.2024, 17:22 11
Футбол
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
ВИДЕО. Победный удар! Яремчук забил дебютный гол за Олимпиакос
26.08.2024, 22:37 9
Футбол
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
Усик признался, не боится ли возможного поражения от Фьюри
27.08.2024, 07:36 1
Бокс
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
Привет, Лига Европы. Динамо сумело только сыграть вничью с Зальцбургом
27.08.2024, 23:55 221
Футбол
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
«Так нельзя!» Сабо рассказал, что Шовковский должен сделать с Ярмоленко
27.08.2024, 09:11 5
Футбол
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
Объявлен состав сборной Украины на сентябрьские матчи Лиги наций
27.08.2024, 09:25 163
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
Турнирная таблица УПЛ. Два неожиданных лидера после 4-го тура
27.08.2024, 06:23 10
Футбол
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
ФОТО. Девятая ракетка мира в слезах снялась с US Open 2024
26.08.2024, 19:59
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем