Киченок / Бабош – Кенин / Маттек-Сэндс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда парного разряда на US Open
28 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления на Открытом чемпионате США по теннису в женском парном разряде.
В первом раунде украинка и Тимеа Бабош из Венгрии сыграют против девятого сеяного американского дуэта София Кенин / Беттани Маттек-Сэндс. Встреча состоится 3-м запуском на корте №4 после матча Фис / Мпетши Перрикар – Аревало / Павич. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 20:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Майя Ламсден / Анна Шишкова – Гуо Ханью / Моника Никулеску.
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