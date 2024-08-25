Экс-лидер мирового тенниса назвал скрытых фаворитов US Open у мужчин

Американец Джон Макинрой, который является семикратным чемпионом турниров серии Grand Slam, а в свое время занимал первое место в мировом рейтинге, назвал скрытых фаворитов на победу в Открытом чемпионате США 2024 среди мужчин.

«Есть несколько парней, которые потенциально могли бы себя проявить. Очевидно, Александр Зверев среди них. Даниил Медведев проиграл два матча подряд на харде, кто бы мог подумать. Некоторые американские парни, похоже, приближаются. Возможно, кто-то из них сможет сделать новый шаг.

Андрей Рублев пока не проходил дальше четвертьфинала, но при лучшей жеребьевке может произойти что-то благоприятное для него. Григору Димитрову есть чем гордиться. Выиграть Grand Slam на данном этапе было бы большой задачей, но я думаю, что он все еще опасен», – заявил Макинрой.

Ранее Джон Макинрой высказался о критике в адрес Рафаэля Надаля.