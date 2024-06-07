МАКИНРОЙ – о критике в сторону Надаля: «Никто не должен указывать ему»

Бывший лидер мирового рейтинга Джон Макинрой высказался о критике в сторону Рафаэля Надаля.

«Рафа – топ-игрок, и благодаря его успеху и тому, какой он человек, и тому, что он привносит в теннис, никто не должен указывать ему, что делать. Я не думаю, что его наследие пострадает, если он будет играть еще год и не так хорошо. Для меня он один из двух или трех лучших. Вы смотрите на трех величайших игроков, которые когда-либо жили, – Рафа, Новак и Роджер. Он поднял теннис на другой уровень.

Посмотрите на Энди Маррея. Он пытается все сделать правильно. Лично для меня это был спад на протяжении нескольких лет. Можно утверждать, что многие игроки, в том числе и я, когда кажется, что ты не способен выиграть мейджор, должны остановиться. Но это зависит от Надаля. У него есть наследие, которое, на мой взгляд, никогда не будет забыто или запятнано. Я не думаю, что тот факт, что он по-прежнему любит играть и хочет соревноваться, – это плохо.

Тот факт, что он все еще хочет это делать, несмотря на то, что последние два года его тело испытывало серьезные травмы, говорит о том, как сильно он любит теннис, и это невероятно для меня.

Помню, как в начале карьеры я наблюдал за его подачей: он подавал 160-170 км/ч. Но со временем он это усовершенствовал. В каком-то смысле он показал больше, чем любой топ-игрок, которого я когда-либо видел, потому что он смог очень сильно прибавить на всех покрытиях.

Этот процесс занял большую часть из 10-12 лет карьеры. Я думаю, что это был его пик. Очевидно, что в последние несколько лет у него было много проблем, несколько лет с травмами, и это не помогло. Но он все еще играет на очень высоком уровне. Просто, возможно, не на таком высоком, как раньше», – сказал Макинрой.