Александрия – Шахтер – 4:2. Видео голов (обновляется)

В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером». Команды играют на стадионе «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Вячеслав Роман из Днепра.

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV. Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Александрия – Шахтер – 4:2.

Голы: Филиппов, 37, 48 (пенальти), 57, Калюжный, 41 – Шабанов, 16 (автогол), Крыськив, 25

Видео голов (обновляется)

АВТОГОЛ, 0:1! Артем Шабанов («Александрия»), 16 мин

🧡 «Шахтар» попереду в Олександрії 1:0! ⚽️



Дивіться, як було забито перший гол у матчі 🆚 «Олександрія».#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/pHHMJKZRi8 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 24, 2024

ГОЛ, 0:2! Дмитрий Крыськив («Шахтер»), 25 мин

⚽️ Перший гол Дмитра Криськіва у новому сезоні! 👏🏻



Півзахисник збільшив перевагу «Шахтаря» в матчі з «Олександрією».#Shakhtar #ОлександріяШахтар pic.twitter.com/dBL1smfx1f — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 24, 2024

ГОЛ, 1:2! Александр Филиппов («Александрия»), 37 мин

ГОЛ, 2:2! Иван Калюжный («Александрия»), 41 мин

ГОЛ с пенальти, 3:2! Александр Филиппов («Александрия»), 48 мин

ГОЛ, 4:2! Александр Филиппов («Александрия»), 57 мин