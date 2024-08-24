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  4. Александрия – Шахтер – 4:2. Видео голов (обновляется)
Украина. Премьер лига
24 августа 2024, 14:26 | Обновлено 24 августа 2024, 14:27
481
0

Александрия – Шахтер – 4:2. Видео голов (обновляется)

24 августа проходит матч 4-го тура УПЛ

24 августа 2024, 14:26 | Обновлено 24 августа 2024, 14:27
481
0
Александрия – Шахтер – 4:2. Видео голов (обновляется)
ФК Александрия

В субботу, 24 августа 2024 года, проходит матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги между «Александрией» и донецким «Шахтером». Команды играют на стадионе «Ника».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживает матч арбитр Вячеслав Роман из Днепра.

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV. Телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и других.

Александрия – Шахтер – 4:2.

Голы: Филиппов, 37, 48 (пенальти), 57, Калюжный, 41 – Шабанов, 16 (автогол), Крыськив, 25

Видео голов (обновляется)

АВТОГОЛ, 0:1! Артем Шабанов («Александрия»), 16 мин

ГОЛ, 0:2! Дмитрий Крыськив («Шахтер»), 25 мин

ГОЛ, 1:2! Александр Филиппов («Александрия»), 37 мин

ГОЛ, 2:2! Иван Калюжный («Александрия»), 41 мин

ГОЛ с пенальти, 3:2! Александр Филиппов («Александрия»), 48 мин

ГОЛ, 4:2! Александр Филиппов («Александрия»), 57 мин

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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