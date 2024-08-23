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  4. ЛУПАШКО: «Пока мы проходим этап обучения всего нашего состава»
Украина. Премьер лига
23 августа 2024, 01:31 |
66
0

ЛУПАШКО: «Пока мы проходим этап обучения всего нашего состава»

Главный тренер «Карпат» прокомментировал кубковый матч против «Черноморца»

23 августа 2024, 01:31 |
66
0
ЛУПАШКО: «Пока мы проходим этап обучения всего нашего состава»
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко прокомментировал кубковый матч против «Черноморца»:

– Мы сделали ротацию по сравнению с предыдущим матчем. Пытались дать ребятам возможность почувствовать игру, в частности, дали Жану Педрозу сыграть. Я считаю, что это его дебют. В предыдущем матче мы дали ему минуту, чтобы он почувствовал болельщиков. Сегодня уже дали ему целый тайм. Мы довольны, поскольку нашли для всех игроков возможность получить игровое время, которое поможет им понять игру.

– Очеретько в конце матча держался за заднюю поверхность бедра. Как его самочувствие?

– Я думаю, что всё хорошо. Он молодой парень, должен бегать все 90 минут и после этого ещё пробежать кросс. Всё в порядке. Он давно не играл и сейчас очень хочет играть в каждом матче, но мы понимаем, что у нас много таких игроков. Поэтому хотели дать возможность всем сыграть. Однако у нас был ограниченный ресурс, так как мы не рассчитывали, что Клименко получит повреждение и придется делать вынужденную замену. С Очеретько всё хорошо.

– Помогла ли вам ротация в сегодняшнем матче найти ответы на определённые вопросы по игрокам?

– Мы понимаем, кто на что способен. Вопрос в том, понимают ли они требования тренерского штаба. Пока мы проходим этап обучения всего нашего состава. Те игроки, которые больше играли в начале сезона, также не достигли полного понимания нашего видения. Мы дали всем возможность сегодня не для того, чтобы оценить игроков, а для того, чтобы они все были в тонусе. Хотели дать немного больше времени Стенио. Он начинал с трёх минут игрового времени, затем было 30 минут, а сегодня уже 90. Иностранцы часто бывают физически не готовы, поэтому мы хотим подтянуть это через матчи.

– Для фанатов Кубок Украины – это сакральный турнир. Насколько сильно вы акцентировали внимание на том, что этот турнир не менее важен, чем УПЛ?

– Мы обсуждали, что для фанатов это очень важно. Результат мог быть разным, но отдача, доминирование, попытки побеждать, создавать моменты – это то, что мы должны делать всегда. Я считаю, что сегодня мы сделали фанатов счастливыми, и это самое главное. В наше время клубы, игроки, тренеры должны играть для болельщиков. Когда ты приходишь на стадион, ты должен получать эмоции. А когда ты приходишь и засыпаешь во время футбола, он никому не нужен. Поэтому когда игроки настроены на атаку, игра становится гораздо интереснее и привлекает внимание. Я считаю, что всё больше болельщиков захотят приходить на стадион. Сейчас дети с родителями идут домой, и они все счастливы. Это задача футбольной команды, тренера и каждого футболиста.

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Владислав Лупашко Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Карпаты - Черноморец
Алексей Тиньков Источник: ФК Карпаты Львов
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