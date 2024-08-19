В среду, 21 августа, состоится матч 3-го раунда розыгрыша Кубка Украины 2024/2025, в котором сойдутся два представителя Украинской Премьер-лиги – «Карпаты» Львов и «Черноморец» Одесса.

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Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Видеотрансляция матча «Карпаты» – «Черноморец» будет доступна на YouTube-канале львовского клуба.