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Кубок Украины19 августа 2024, 10:49 | Обновлено 19 августа 2024, 10:53
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Карпаты – Черноморец. Битва клубов УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Кубка Украины
19 августа 2024, 10:49 | Обновлено 19 августа 2024, 10:53
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В среду, 21 августа, состоится матч 3-го раунда розыгрыша Кубка Украины 2024/2025, в котором сойдутся два представителя Украинской Премьер-лиги – «Карпаты» Львов и «Черноморец» Одесса.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Видеотрансляция матча «Карпаты» – «Черноморец» будет доступна на YouTube-канале львовского клуба.
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