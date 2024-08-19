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Кубок Украины
Карпаты Львов
21.08.2024 18:00 - : -
Черноморец
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Кубок Украины
19 августа 2024, 10:49 | Обновлено 19 августа 2024, 10:53
105
0

Карпаты – Черноморец. Битва клубов УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 18:00 видеотрансляцию матча 3-го раунда Кубка Украины

19 августа 2024, 10:49 | Обновлено 19 августа 2024, 10:53
105
0
Карпаты – Черноморец. Битва клубов УПЛ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты Львов

В среду, 21 августа, состоится матч 3-го раунда розыгрыша Кубка Украины 2024/2025, в котором сойдутся два представителя Украинской Премьер-лиги – «Карпаты» Львов и «Черноморец» Одесса.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Украина» во Львове. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Видеотрансляция матча «Карпаты» – «Черноморец» будет доступна на YouTube-канале львовского клуба.

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смотреть онлайн Карпаты Львов Черноморец Одесса Карпаты - Черноморец Кубок Украины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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