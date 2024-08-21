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Кубок Украины
Карпаты Львов
21.08.2024 18:00 – FT 3 : 0
Черноморец
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Кубок Украины
21 августа 2024, 19:52 | Обновлено 21 августа 2024, 20:01
1236
8

Кубок Украины. Карпаты разгромили Черноморец

В матче двух команд УПЛ сильнее была львовяне

21 августа 2024, 19:52 | Обновлено 21 августа 2024, 20:01
1236
8
Кубок Украины. Карпаты разгромили Черноморец
ФК Карпаты

Одним из самых интересных матчей 3-го предварительного раунда Кубка Украины было противостояние двух команд УПЛ – Карпаты принимали Черноморец.

На своем поле сильнее оказалась львовская команда, которая победила со счетом 3:0 благодаря голам Очеретько, Кузыка и Чачуа.

Новичок команды Олег Очеретько забил во второй кряду встрече.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Карпаты – Черноморец 3:0
Голы: Очеретько, 33, Кузык, 41, Чачуа, 74

Карпаты (стартовый состав): Кемкин, Сакив, Бабогло, Адамюк, Клименко, Альварес, Кузык (к), Шах, Очеретько, Стенио, Устименко

Черноморец (стартовый состав): Вичный, Лотоцкий, Савченко, Гомес, Попов, Хромей, Калин, Васильев (к), Пшеничнюк, Нето, Кисиль

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Карпаты Львов Черноморец Одесса Карпаты - Черноморец Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 8
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Віктор Коробка
Моряки вірно зробили, що злили кубок, бо команда не в тих кондиціях, щоб боротися на 2 фронта. А Карпатам - удачи!
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+1
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alex belogubko
Уберите БАБИЧА -будет ещё хуже
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0
_Quantum19_
Чорноморець ще покаже себе у майбутньому. І виграє не один кубок та не один євротурнір.
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0
Выталкиватель парашутистов
Черноморцу триста лет не нужен этот Кубок, прошли те времена, когда они  его выигрывали. Понедельник покажет - смогут ли они зацепиться еще на год в ПЛ...
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0
Перець
Потужно
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0
MADRIDISTA
Гарна гра! Молодці! Кубок Львову! 🦁💚🤍
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0
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