Кубок Украины. Карпаты разгромили Черноморец

Одним из самых интересных матчей 3-го предварительного раунда Кубка Украины было противостояние двух команд УПЛ – Карпаты принимали Черноморец.

На своем поле сильнее оказалась львовская команда, которая победила со счетом 3:0 благодаря голам Очеретько, Кузыка и Чачуа.

Новичок команды Олег Очеретько забил во второй кряду встрече.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Карпаты – Черноморец 3:0

Голы: Очеретько, 33, Кузык, 41, Чачуа, 74

Карпаты (стартовый состав): Кемкин, Сакив, Бабогло, Адамюк, Клименко, Альварес, Кузык (к), Шах, Очеретько, Стенио, Устименко

Черноморец (стартовый состав): Вичный, Лотоцкий, Савченко, Гомес, Попов, Хромей, Калин, Васильев (к), Пшеничнюк, Нето, Кисиль