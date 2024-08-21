Кубок Украины. Карпаты разгромили Черноморец
В матче двух команд УПЛ сильнее была львовяне
Одним из самых интересных матчей 3-го предварительного раунда Кубка Украины было противостояние двух команд УПЛ – Карпаты принимали Черноморец.
На своем поле сильнее оказалась львовская команда, которая победила со счетом 3:0 благодаря голам Очеретько, Кузыка и Чачуа.
Новичок команды Олег Очеретько забил во второй кряду встрече.
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
Карпаты – Черноморец 3:0
Голы: Очеретько, 33, Кузык, 41, Чачуа, 74
Карпаты (стартовый состав): Кемкин, Сакив, Бабогло, Адамюк, Клименко, Альварес, Кузык (к), Шах, Очеретько, Стенио, Устименко
Черноморец (стартовый состав): Вичный, Лотоцкий, Савченко, Гомес, Попов, Хромей, Калин, Васильев (к), Пшеничнюк, Нето, Кисиль
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