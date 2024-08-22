Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Черноморец – 3:0. Видео голов и обзор матча
Кубок Украины
Карпаты Львов
21.08.2024 18:00 – FT 3 : 0
Черноморец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2024, 05:17 | Обновлено 22 августа 2024, 05:31
35
0

Карпаты – Черноморец – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины

22 августа 2024, 05:17 | Обновлено 22 августа 2024, 05:31
35
0
Карпаты – Черноморец – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Карпаты

21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Карпаты Львов обыграли Черноморец Одесса со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала.

Голы у хозяев поля забили Олег Очеретько, Орест Кузык, Амбросий Чачуа.

Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа

Карпаты Львов – Черноморец Одесса – 3:0

Голы: Очеретько, 34, Кузык, 43, Чачуа, 75

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Послематчевая реакция

По теме:
Николаев (Львовская обл) – Буковина – 1:2. Гол на 90+5 мин. Видео голов
Пробой – Ингулец – 2:2 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса Карпаты - Черноморец видео голов и обзор Олег Очеретько Орест Кузык Амбросий Чачуа Александр Бабич Владислав Лупашко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21 августа 2024, 10:49 26
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет

Украинец остается в обойме мадридского «Реала»

Хавбек Кривбасса: «Наша цель – групповой этап еврокубков»
Футбол | 21 августа 2024, 23:37 3
Хавбек Кривбасса: «Наша цель – групповой этап еврокубков»
Хавбек Кривбасса: «Наша цель – групповой этап еврокубков»

Юрий Вакулко – о противостоянии с «Бетисом»

Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Футбол | 21.08.2024, 18:28
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Бокс | 21.08.2024, 09:28
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Известны 14 из 16 участников 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 22.08.2024, 03:39
Известны 14 из 16 участников 1/8 финала Кубка Украины
Известны 14 из 16 участников 1/8 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
21.08.2024, 07:42
Бокс
ФОТО. Билодид показала сексуальные снимки с отдыха после Олимпиады-2024
ФОТО. Билодид показала сексуальные снимки с отдыха после Олимпиады-2024
20.08.2024, 00:27
Другие виды
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
20.08.2024, 14:22
Биатлон
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
20.08.2024, 11:26 10
Футбол
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
20.08.2024, 00:55 11
Футбол
Усик признался, за какой легендарный европейский футбольный клуб болеет
Усик признался, за какой легендарный европейский футбольный клуб болеет
20.08.2024, 01:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем