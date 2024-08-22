21.08.2024 18:00 – FT 3 : 0
Кубок Украины22 августа 2024, 05:17 | Обновлено 22 августа 2024, 05:31
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Карпаты – Черноморец – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины
22 августа 2024, 05:17 | Обновлено 22 августа 2024, 05:31
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0
21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Карпаты Львов обыграли Черноморец Одесса со счетом 3:0 и вышли в 1/8 финала.
Голы у хозяев поля забили Олег Очеретько, Орест Кузык, Амбросий Чачуа.
Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа
Карпаты Львов – Черноморец Одесса – 3:0
Голы: Очеретько, 34, Кузык, 43, Чачуа, 75
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Послематчевая реакция
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