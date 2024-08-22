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  4. Пробой – Ингулец – 2:2 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча
Кубок Украины
Пробой
21.08.2024 15:00 – FT 2 : 2
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2024, 04:59 | Обновлено 22 августа 2024, 05:20
57
0

Пробой – Ингулец – 2:2 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины

22 августа 2024, 04:59 | Обновлено 22 августа 2024, 05:20
57
0
Пробой – Ингулец – 2:2 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча

21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Пробой Городенка обыграл Ингулец Петрово в серии пенальти (2:2, пен. 4:2) и вышел в 1/8 финала.

Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа

Пробой Городенка – Ингулец Петрово – 2:2 (пен. 4:2)

Голы: Харук, 22, Оринчак, 77 – Пушкарев, 63, Виливальд, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Послематчевые комментарии

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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