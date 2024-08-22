Кубок Украины22 августа 2024, 04:59 | Обновлено 22 августа 2024, 05:20
57
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Пробой – Ингулец – 2:2 (пен. 4:2). Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Украины
22 августа 2024, 04:59 | Обновлено 22 августа 2024, 05:20
57
0
21 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Пробой Городенка обыграл Ингулец Петрово в серии пенальти (2:2, пен. 4:2) и вышел в 1/8 финала.
Кубок Украины. 1/16 финала, 21 августа
Пробой Городенка – Ингулец Петрово – 2:2 (пен. 4:2)
Голы: Харук, 22, Оринчак, 77 – Пушкарев, 63, Виливальд, 86
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Послематчевые комментарии
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