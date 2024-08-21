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Кубок Украины
Пробой
21.08.2024 15:00 – FT 2 : 2
4 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Ингулец
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Кубок Украины
21 августа 2024, 18:01 |
1479
1

Кубок Украины. Команда Второй лиги выбила Ингулец в серии пенальти

Команда Василия Кобина покидает турнир

21 августа 2024, 18:01 |
1479
1
Кубок Украины. Команда Второй лиги выбила Ингулец в серии пенальти
ФК Пробой

Состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины между командой Второй лиги Пробой (Ивано-Франковская область) и представителем УПЛ ФК Ингулец.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. При этом Ингулец дважды был вынужден отыгрываться. А в серии пенальти сильнее были футболисты Пробоя.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Пробой – Ингулец 2:2 (по пенальти 4:2)
Голы: Харук, 22, Орынчак, 77 – Пушкарев, 64, Виливальд, 86

Пробой (стартовый состав): Пицан, Белый, Радульский, Фелипович, Я. Пархуц, Борисевич (к), Харук, Волошинович, Сикач, Сондей, Орынчак

Ингулец (стартовый состав): Жилкин, Сидоренко, Дубилей, Виливальд, Мысык, Лосенко, Сад (к), Лисняк, Могильный, Пушкарев, Кисленко

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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shakhtarforewer
"Пробій" пробив фанеру поворознюкам)))
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