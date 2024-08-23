Василий КОБИН: «Мы приехали молодой командой. Этим воспользовался соперник»

Главный тренер петровского «Ингульца» Василий Кобин прокомментировал вылет своей команды в третьем предварительном раунде Кубка Украины от «Пробоя» из Городенки (2:2, пен.4:2).

«Поздравляю вашу команду с победой. Игра получилась кубковой, серия пенальти, добавленное время... Пришли люди, поддержали свою команду. Мы приехали молодой командой, играли ребята, которые имели меньше игровой практики, и этим воспользовался соперник.

Почему так? Игрокам нужна игровая практика. Игрокам, которые провели три стартовых тура Украинской Премьер-лиги, получали большую нагрузку, мы им дали отдохнуть. Опять же, дорога. Дали возможность показать себя и проявить свои футбольные качества, свой уровень мастерства игрокам, которые меньше играли, чтобы мы дальше понимали, на кого можно рассчитывать, кто соответствует уровню Премьер-лиги, а кто будет набираться опыта через такие матчи.

Доволен ли действиями футболистов? Доволен. Я никогда не буду критиковать своих игроков. Есть определенные моменты, это касается ментальной подготовки, подхода к игре. А так – ребята умеют играть в футбол. Многие ребята не имеют опыта игры даже в кубковых матчах. Им нужно через это пройти и они станут сильнее», – сказал Кобин.