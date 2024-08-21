Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пробой Городенка – Ингулец Петрово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Пробой
21.08.2024 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
21 августа 2024, 05:37 | Обновлено 21 августа 2024, 05:46
61
0

Пробой Городенка – Ингулец Петрово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 августа в 13:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины

21 августа 2024, 05:37 | Обновлено 21 августа 2024, 05:46
61
0
Пробой Городенка – Ингулец Петрово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 августа в 15:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке 1/16 финала сыграют «Пробой» Городенка и «Ингулец» Петрово.

Пробой Городенка – Ингулец Петрово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Назначены судьи на матчи 1/16 финала Кубка Украины
Олимпия Савинцы – Заря Луганск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Названы лучшие футболист и тренер 3-го тура УПЛ. Определена сборная тура
Кубок Украины по футболу Пробой Городенка Ингулец смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Футбол | 20 августа 2024, 07:59 2
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина

«Ман Сити» больше не пытается купить вратаря «Реала»

Динамо Загреб – Карабах – 3:0. Дубль Куленовича. Видео голов и обзор
Футбол | 21 августа 2024, 02:23 0
Динамо Загреб – Карабах – 3:0. Дубль Куленовича. Видео голов и обзор
Динамо Загреб – Карабах – 3:0. Дубль Куленовича. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации

Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Футбол | 20.08.2024, 21:17
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Футбол | 20.08.2024, 20:55
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
День Q4 ЛЧ. Загребское Динамо разгромило Карабах, победы Лилля и Буде-Глимт
Футбол | 20.08.2024, 23:59
День Q4 ЛЧ. Загребское Динамо разгромило Карабах, победы Лилля и Буде-Глимт
День Q4 ЛЧ. Загребское Динамо разгромило Карабах, победы Лилля и Буде-Глимт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
Известна заявка Динамо на матч ЛЧ с Зальцбургом. Дозаявлен новичок
19.08.2024, 11:36 19
Футбол
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
Сразу 2 футбольные сборные согласились провести товарищеские игры с россией
19.08.2024, 14:47 5
Футбол
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
«Ему надо забыть». В Италии вынесли вердикт Довбику после дебюта за Рому
19.08.2024, 11:20 10
Футбол
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
Лунин отреагировал на пропущенный гол Куртуа в первом матче Реала в Ла Лиге
19.08.2024, 07:35 3
Футбол
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
Безумная сумма. Джейк Пол назвал свой гонорар за бой с Майком Тайсоном
19.08.2024, 14:30 2
Бокс
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
Именитый Боб Арум назвал лучшего боксера мира за последние 60 лет 
19.08.2024, 07:42 5
Бокс
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
Одна из лидеров сборной Украины по биатлону сломала ногу
19.08.2024, 10:51 3
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем