Кубок Украины21 августа 2024, 05:37 | Обновлено 21 августа 2024, 05:46
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Пробой Городенка – Ингулец Петрово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 августа в 13:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины
21 августа 2024, 05:37 | Обновлено 21 августа 2024, 05:46
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21 августа в 15:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В поединке 1/16 финала сыграют «Пробой» Городенка и «Ингулец» Петрово.
Пробой Городенка – Ингулец Петрово. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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