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Кубок Украины
Металлист 1925
22.08.2024 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2024, 04:34 |
61
0

Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 августа в 17:00 матчи 3-го предварительного раунда Кубка Украины

22 августа 2024, 04:34 |
61
0
Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925 Харьков

22 августа в 17:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке 1/16 финала сыграют Металлист 1925 Харьков и Верес Ровно.

Металлист 1925 – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кубок Украины по футболу смотреть онлайн Металлист 1925 Верес Ровно Металлист 1925 - Верес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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