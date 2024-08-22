Дебют Калитвинцева. Названы составы на матч Кубка Металлист 1925 – Верес
22 августа в 17:00 пройдет матч 1/16 финала Кубка Украины
22 августа в 17:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
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В поединке 1/16 финала сыграют Металлист 1925 Харьков и Верес Ровно.
Игра пройдет на стадионе «Левый Берег» под Киевом.
В составе Металлиста 1925 дебютирует хавбек Владислав Калитвинцев.
Металлист 1925 – Верес. Стали известны стартовые составы на матч Кубка
Металлист 1925: Мозиль, Капинус, Имереков, Снурницын, Кравец, Салюк, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Калитвинцев, Сидоров.
Верес: Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Куция, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк, Гайдучик.
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