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Кубок Украины
22 августа 2024, 16:43 | Обновлено 22 августа 2024, 17:00
1022
0

Дебют Калитвинцева. Названы составы на матч Кубка Металлист 1925 – Верес

22 августа в 17:00 пройдет матч 1/16 финала Кубка Украины

22 августа 2024, 16:43 | Обновлено 22 августа 2024, 17:00
1022
0
Дебют Калитвинцева. Названы составы на матч Кубка Металлист 1925 – Верес
ФК Металлист 1925

22 августа в 17:00 пройдет матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

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В поединке 1/16 финала сыграют Металлист 1925 Харьков и Верес Ровно.

Игра пройдет на стадионе «Левый Берег» под Киевом.

В составе Металлиста 1925 дебютирует хавбек Владислав Калитвинцев.

Металлист 1925 – Верес. Стали известны стартовые составы на матч Кубка

Металлист 1925: Мозиль, Капинус, Имереков, Снурницын, Кравец, Салюк, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Калитвинцев, Сидоров.

Верес: Когут, Гакман, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Куция, Клец, Луан, Дахновский, Степанюк, Гайдучик.

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес стартовые составы Владислав Калитвинцев дебют
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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