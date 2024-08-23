Металлист 1925 – Верес – 0:4. Дебют ван Леувена и Калитвинцева. Видео голов
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22 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.
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Верес разгромил Металлист 1925 со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.
Голы у победителей забили: Луан Кампос, Руслан Степанюк, Николай Гайдучик, Владислав Шарай.
Матч прошел на стадионе Левій Берег под Киевом. У условных хозяев поля дебютировали главный тренер Патрик ван Леувен и вингер Владислав Калитвинцев.
Кубок Украины. 1/16 финала
22 августа. Киев. Стадион Левый Берег
Металлист 1925 Харьков – Верес Ровно – 0:4
Голы: Луан Кампос, 7, Степанюк, 10, Гайдучик, 67, Шарай, 89.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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