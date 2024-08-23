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Кубок Украины
Металлист 1925
22.08.2024 17:00 – FT 0 : 4
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2024, 04:59 | Обновлено 23 августа 2024, 05:16
311
0

Металлист 1925 – Верес – 0:4. Дебют ван Леувена и Калитвинцева. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го предварительного раунда Кубка Украины

23 августа 2024, 04:59 | Обновлено 23 августа 2024, 05:16
311
0
Металлист 1925 – Верес – 0:4. Дебют ван Леувена и Калитвинцева. Видео голов
ФК Металлист 1925

22 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Верес разгромил Металлист 1925 со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Голы у победителей забили: Луан Кампос, Руслан Степанюк, Николай Гайдучик, Владислав Шарай.

Матч прошел на стадионе Левій Берег под Киевом. У условных хозяев поля дебютировали главный тренер Патрик ван Леувен и вингер Владислав Калитвинцев.

Кубок Украины. 1/16 финала

22 августа. Киев. Стадион Левый Берег

Металлист 1925 Харьков – Верес Ровно 0:4

Голы: Луан Кампос, 7, Степанюк, 10, Гайдучик, 67, Шарай, 89.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес видео голов и обзор Руслан Степанюк Николай Гайдучик Владислав Шарай дебют Патрик ван Леувен Владислав Калитвинцев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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