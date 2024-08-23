22 августа состоялся матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины.

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Верес разгромил Металлист 1925 со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала Кубка Украины.

Голы у победителей забили: Луан Кампос, Руслан Степанюк, Николай Гайдучик, Владислав Шарай.

Матч прошел на стадионе Левій Берег под Киевом. У условных хозяев поля дебютировали главный тренер Патрик ван Леувен и вингер Владислав Калитвинцев.

Кубок Украины. 1/16 финала

22 августа. Киев. Стадион Левый Берег

Металлист 1925 Харьков – Верес Ровно – 0:4

Голы: Луан Кампос, 7, Степанюк, 10, Гайдучик, 67, Шарай, 89.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча