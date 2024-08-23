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Кубок Украины
Металлист 1925
22.08.2024 17:00 – FT 0 : 4
Верес
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Кубок Украины
23 августа 2024, 03:00 | Обновлено 23 августа 2024, 03:12
194
0

Олег ШАНДРУК: «Наши два быстрых мяча стали ключевыми в игре»

Тренер «Вереса» прокомментировал победу над «Металлистом 1925» в Кубке Украины

23 августа 2024, 03:00 | Обновлено 23 августа 2024, 03:12
194
0
Олег ШАНДРУК: «Наши два быстрых мяча стали ключевыми в игре»
НК Верес. Олег Шандрук

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победный матч против харьковского «Металлиста 1925» (4:0) в третьем предварительном раунде Кубка Украины.

«Металлист 1925» – очень квалифицированная команда. Если бы до игры кто-то сказал, что результат будет таким – в это бы тяжело верилось. Но ребята – молодцы. Наверное, на ход игры повлияли и наши два быстрых мяча. Также минут пятнадцать на старте второго тайма нам пришлось перетерпеть, слишком низко сели в оборону. Но после замен мы выровняли игру и забили еще дважды. Поэтому победили сегодня заслуженно.

Для нас сейчас каждая игра важна. Мы недобрали своих очков в чемпионате, даже несмотря на непростой календарь. Эта победа была необходима в психологическом плане. Потому мы серьезно настраивались. И важно было обыграть качественного соперника.

Наши два быстрых мяча стали ключевыми в игре. Это большой бонус. Почувствовали уверенность, сбили пыл соперника. А во втором тайме было важно вытерпеть, не упустить и найти свои шансы. Что и произошло», – сказал Шандрук.

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Металлист 1925 Металлист 1925 - Верес Олег Шандрук пресс-конференция
Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
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