Олег ШАНДРУК: «Наши два быстрых мяча стали ключевыми в игре»

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал победный матч против харьковского «Металлиста 1925» (4:0) в третьем предварительном раунде Кубка Украины.

«Металлист 1925» – очень квалифицированная команда. Если бы до игры кто-то сказал, что результат будет таким – в это бы тяжело верилось. Но ребята – молодцы. Наверное, на ход игры повлияли и наши два быстрых мяча. Также минут пятнадцать на старте второго тайма нам пришлось перетерпеть, слишком низко сели в оборону. Но после замен мы выровняли игру и забили еще дважды. Поэтому победили сегодня заслуженно.

Для нас сейчас каждая игра важна. Мы недобрали своих очков в чемпионате, даже несмотря на непростой календарь. Эта победа была необходима в психологическом плане. Потому мы серьезно настраивались. И важно было обыграть качественного соперника.

Наши два быстрых мяча стали ключевыми в игре. Это большой бонус. Почувствовали уверенность, сбили пыл соперника. А во втором тайме было важно вытерпеть, не упустить и найти свои шансы. Что и произошло», – сказал Шандрук.