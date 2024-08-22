Неудачный дебют ван Леувена. Верес разгромил Металлист 1925 в Кубке Украины
Харьковчане пропустили четыре гола
Состоялся последний матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины, в котором играли «Металлист 1925» и «Верес».
Дебютная игра тренера Патрика ван Леувена во главе харьковчан сложилась не слишком удачно. «Металлист 1925» пропустил два гола за первые 10 минут, а затем пропустил еще дважды во втором тайме.
В составе харьковчан дебютировали новички Игорь Снурницын и Владислав Калитвинцев.
Кубок Украины. 3-й предварительный раунд
Металлист 1925 – Верес 0:4
Голы: Луан, 7, Степанюк, 10, Гайдучик, 68, Шарай, 89
Металлист 1925 (стартовый состав): Мозиль, Капинус, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Салюк, Чурко, Юрченко, Моура, Калитвинцев, Сидоров
Верес (стартовый состав): Когут (к), Гакман, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Куция, Луан, Степанюк, Гайдучик, Дахновский
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Сміяну за сукупністю порушень мала б бути червона. Бо комусь з гравців ФК "Металіст 1925" (Харків), зіграй трохи жорсткіше, проте в рамках правил, стовідсотково була б друга жовта та як наслідок червона.
На розгляд до КДК суддівство цієї арбітрині.
Треба матч перегравати з арбітром, котрий нормально та об'єктивно судитиме.