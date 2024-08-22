Неудачный дебют ван Леувена. Верес разгромил Металлист 1925 в Кубке Украины

Состоялся последний матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины, в котором играли «Металлист 1925» и «Верес».

Дебютная игра тренера Патрика ван Леувена во главе харьковчан сложилась не слишком удачно. «Металлист 1925» пропустил два гола за первые 10 минут, а затем пропустил еще дважды во втором тайме.

В составе харьковчан дебютировали новички Игорь Снурницын и Владислав Калитвинцев.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Металлист 1925 – Верес 0:4

Голы: Луан, 7, Степанюк, 10, Гайдучик, 68, Шарай, 89

Металлист 1925 (стартовый состав): Мозиль, Капинус, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Салюк, Чурко, Юрченко, Моура, Калитвинцев, Сидоров

Верес (стартовый состав): Когут (к), Гакман, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Куция, Луан, Степанюк, Гайдучик, Дахновский