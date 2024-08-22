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  4. Неудачный дебют ван Леувена. Верес разгромил Металлист 1925 в Кубке Украины
Кубок Украины
Металлист 1925
22.08.2024 17:00 – FT 0 : 4
Верес
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Кубок Украины
22 августа 2024, 18:51 | Обновлено 22 августа 2024, 18:54
1285
30

Неудачный дебют ван Леувена. Верес разгромил Металлист 1925 в Кубке Украины

Харьковчане пропустили четыре гола

22 августа 2024, 18:51 | Обновлено 22 августа 2024, 18:54
1285
30
Неудачный дебют ван Леувена. Верес разгромил Металлист 1925 в Кубке Украины
ФК Верес

Состоялся последний матч 3-го предварительного раунда Кубка Украины, в котором играли «Металлист 1925» и «Верес».

Дебютная игра тренера Патрика ван Леувена во главе харьковчан сложилась не слишком удачно. «Металлист 1925» пропустил два гола за первые 10 минут, а затем пропустил еще дважды во втором тайме.

В составе харьковчан дебютировали новички Игорь Снурницын и Владислав Калитвинцев.

Кубок Украины. 3-й предварительный раунд

Металлист 1925 – Верес 0:4
Голы: Луан, 7, Степанюк, 10, Гайдучик, 68, Шарай, 89

Металлист 1925 (стартовый состав): Мозиль, Капинус, Имереков (к), Снурницын, Кравец, Салюк, Чурко, Юрченко, Моура, Калитвинцев, Сидоров

Верес (стартовый состав): Когут (к), Гакман, Гончаренко, Вовченко, Смиян, Клец, Куция, Луан, Степанюк, Гайдучик, Дахновский

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Металлист 1925 Верес Ровно Металлист 1925 - Верес Кубок Украины по футболу Патрик ван Леувен
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 30
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heops
Дещо несподівано. А по факту - хороша гра Вереса і хр***ва гра Металіста
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Sashko57
Не той Металіст Ви очолили. Так соромити місто-герой Харків, це гидко. 
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+3
Показать Скрыть 3 ответа
Stanislav Matusevych
Що робив блискучий тренер С. із командою пів року, що навіть після посилення складу Металіст 1925 грає настільки ганебно?
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+2
serhiy
Все по ділу !
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
serhiy
Дмитрик,це стаття не про Динамо ! . Йди в палату -випий таблетки !
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+1
FunnyCat_____
А чело не написали - неудачный дебют бывшего тренера шахтера, еще можно « легендарный» добавить ?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Citrullus lanatus
Хороший спарринг перед ЮКСА.
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0
_Quantum19_
Де Комітет арбітрів, де ви цю подобу судді викопали??? Було б порушення у схожому епізоді з боку когось з гравців ФК "Металіст 1925" (Харків) - це була б пряма червона, з поясненнями, що мов, фол останньої надії. Гравцю Вереса - лише жовта. 
Сміяну за сукупністю порушень мала б бути червона. Бо комусь з гравців ФК "Металіст 1925" (Харків), зіграй трохи жорсткіше, проте в рамках правил, стовідсотково була б друга жовта та як наслідок червона.
На розгляд до КДК суддівство цієї арбітрині.
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-2
_Quantum19_
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-2
Chieftain
Хвойду суркисів fanny, вже і на цій гілці всі обсірають 
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-2
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_Quantum19_
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-2
_Quantum19_
Таке жахливе суддіство та у бік Динамо, та у всі матчі, які це Динамо гратиме...
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-3
_Quantum19_
Що це за воно по полю бігало у суддівській формі? На розгляд КДК такого арбітра. Стільки сумнівних рішень не бачив ще в жодному матчі. Верес мінімум повинен був отримувати дві червоні. За сукупністю та за фол останньої надії.
Треба матч перегравати з арбітром, котрий нормально та об'єктивно судитиме.
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-5
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