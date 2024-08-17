17 августа в 13:00 пройдет матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Александрия».

Команды встретятся в Киеве на стадионе им В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Владимир Новохатний (Черкассы)

Заря – Александрия. Смотреть онлайн, LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

Студия к матчу