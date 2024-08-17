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Премьер-лига
Заря
17.08.2024 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 августа 2024, 07:09 | Обновлено 17 августа 2024, 07:29
91
0

Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ

17 августа 2024, 07:09 | Обновлено 17 августа 2024, 07:29
91
0
Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

17 августа в 13:00 пройдет матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Александрия».

Команды встретятся в Киеве на стадионе им В.Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет главный судья Владимир Новохатний (Черкассы)

Заря – Александрия. Смотреть онлайн, LIVE трансляция

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.

📺 Видеотрансляция

Студия к матчу

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Александрия Украинская Премьер-лига Заря - Александрия смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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