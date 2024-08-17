Заря – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 августа в 13:00 видеотрансляцию матча 3-го тура УПЛ
17 августа в 13:00 пройдет матч 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Заря» Луганск и «Александрия».
Команды встретятся в Киеве на стадионе им В.Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет главный судья Владимир Новохатний (Черкассы)
Заря – Александрия. Смотреть онлайн, LIVE трансляция
Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях Киевстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.
Студия к матчу
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