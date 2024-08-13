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Кубок Украины
13 августа 2024, 10:38 |
237
0

Тренер любительского Пробоя рассказал о выходе команды в 3-й раунд кубка

Владимир Ковалюк – о победном поединке против «Куликова» и о планах

13 августа 2024, 10:38 |
237
0
Тренер любительского Пробоя рассказал о выходе команды в 3-й раунд кубка
ФК Пробой Городенка. Владимир Ковалюк

Главный тренер городенковского любительского клуба «Пробой» Владимир Ковалюк прокомментировал выход своих подопечных в 3-й предварительный этап Кубка Украины после победы по пенальти в поединке против «Куликова» (2:2, пенальти 4-3):

«В прошлом сезоне пути «Пробоя» и «Куликова» пересеклись в первенстве Украины среди любителей, когда на завершающей стадии в стыковых матчах больше повезло нам.

Взяли мы верх и вчера, уже в кубковом противостоянии, однако я не могу сказать, что куликовцы для моих подопечных - удобные оппоненты. Опять была очень упорная борьба, и все решалось в серии послематчевых пенальти.

Если откровенно, то при подготовке мы специально не тренировали пробитие с 11-метровой отметки, чтобы не дать сопернику дополнительной информации. Все было на доверии: когда определяли первую пятерку, я спросил у ребят, кто хочет пробивать. Кстати, среди тех, кто сразу согласился, были 19-летние Владимир Иваничук и Андрей Рижко. И они не подвели, как и другие одноклубники, а два игрока гостей промахнулись.

Получив путевку в третий раунд, мы сделали хороший подарок народной команде «Пробий», которая 15 августа будет отмечать 100-летний юбилей.

Возвращаясь к кубковым баталиям - хотелось, чтобы нашим следующим соперником был представитель областного центра, «Прикарпатье», но иванофранковцы досрочно сошли с дистанции. Теперь мы не против помериться силами с соседом - «Буковиной», - рассказал Ковалюк.

Ранее сообщалось, что в матчах Кубка Украины два клуба воспользовались нововведением ФИФА.

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В матчах Кубка Украины два клуба воспользовались нововведением ФИФА
Владимир Ковалюк Пробой Городенка Кубок Украины по футболу Куликов
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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