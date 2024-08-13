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Кубок Украины
13 августа 2024, 10:11 | Обновлено 13 августа 2024, 10:13
1040
1

В матчах Кубка Украины два клуба воспользовались нововведением ФИФА

Тренеры двух команд в одной игре сделали 12 замен

13 августа 2024, 10:11 | Обновлено 13 августа 2024, 10:13
1040
1
В матчах Кубка Украины два клуба воспользовались нововведением ФИФА
УАФ

Интересный эпизод произошел в матче второго предварительного раунда VBET Кубка Украины между командами «Пробий» – «Куликов-Белка». В этой игре было проведено аж 12 замен, хотя по правилам разрешается провести 10 замен.

Как стало известно Sport.ua, из-за травм головы вынуждены были обратиться за медицинской помощью и были заменены Юрий Радульский из команды из Городенки и капитан гостей Василий Белый.

Согласно новым правилам ФИФА, при таких повреждениях команды могут использовать дополнительную замену, которая не предусмотрена регламентом. Поэтому руководители обоих клубов и воспользовались этим нововведением ФИФА.

Попутно сообщим, что травмированные футболисты вернулись в расположение своих клубов, но в ближайшее время не смогут им помочь.

Ранее мы сообщали, что 12 августа состоялись 6 матчей второго раунда Кубка Украины.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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