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Кубок Украины
Пробий
12.08.2024 12:00 – FT 2 : 2
4 : 3 Серия пенальти Серия пенальти
Куликов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
13 августа 2024, 05:34 |
177
0

Пробой – Куликов – 2:2 (пен. 4:3). Серия пенальти в Кубке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го предварительного этапа

13 августа 2024, 05:34 |
177
0
Пробой – Куликов – 2:2 (пен. 4:3). Серия пенальти в Кубке. Видео голов
ФК Пробой Городенка

12 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины между командами Пробой Городенка и Куликов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймах коллективы не сумели отличиться, а в серии точнее оказались хозяева – 4:3.

Кубок Украины. 2-й предварительный этап, 12 августа

Пробой Городенка – Куликов – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Оринчак, 39, Дмитрук, 43 – Ничипоренко, 45+3, Пилипчук, 67

Видеообзор матча:

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Пробой Городенка Куликов видео голов и обзор серия пенальти Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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