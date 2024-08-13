Кубок Украины13 августа 2024, 05:34 |
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Пробой – Куликов – 2:2 (пен. 4:3). Серия пенальти в Кубке. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 2-го предварительного этапа
13 августа 2024, 05:34 |
177
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12 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины между командами Пробой Городенка и Куликов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймах коллективы не сумели отличиться, а в серии точнее оказались хозяева – 4:3.
Кубок Украины. 2-й предварительный этап, 12 августа
Пробой Городенка – Куликов – 2:2 (пен. 4:3)
Голы: Оринчак, 39, Дмитрук, 43 – Ничипоренко, 45+3, Пилипчук, 67
Видеообзор матча:
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