12 августа состоялся матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины между командами Пробой Городенка и Куликов.

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Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В овертаймах коллективы не сумели отличиться, а в серии точнее оказались хозяева – 4:3.

Кубок Украины. 2-й предварительный этап, 12 августа

Пробой Городенка – Куликов – 2:2 (пен. 4:3)

Голы: Оринчак, 39, Дмитрук, 43 – Ничипоренко, 45+3, Пилипчук, 67

Видеообзор матча: