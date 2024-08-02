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Лига конференций
02 августа 2024, 13:36 | Обновлено 02 августа 2024, 13:54
1206
0

Эксарбитр ФИФА – Усику: «Критика судейства после игры Полесья – это эмоции»

Мирослав Ступар рассказал, были ли объективные основания для претензий арбитража

02 августа 2024, 13:36 | Обновлено 02 августа 2024, 13:54
1206
0
Эксарбитр ФИФА – Усику: «Критика судейства после игры Полесья – это эмоции»
ФК Полесье Житомир

После вчерашнего повторного поединка квалификации Лиги конференций по футболу между «Полесьем» и словенской «Олимпией» (1:2), представители житомирского клуба имели претензии к сербской бригаде арбитров.

Известный в прошлом рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил уровень судейства в противостоянии в польском Гливице, а также прокомментировал высказывания Александра Усика с его претензиями к арбитражу:

«Считаю, что судейская бригада во главе с Милановичем справилась со своими обязанностями. Да, были мелкие ошибки, но они не повлияли на итог.

Было ли нарушение правил на игроке «Полесья», когда в компенсированное время гости забили победный гол? Это был спорный момент, однако, по большому счету, что это меняло, забивали же словенцы, а не житомиряне, у которых не было шансов спастись от вылета.

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Высказывания прославленного боксера Александра Усика о предвзятости сербской бригады арбитров? Это все эмоции Усика-болельщика, который, конечно, ждал совсем другого дебюта от «Полесья» в еврокубках. На мой взгляд, футболисты «Полесья» в этой неудаче, прежде всего, виноваты сами. Потому что и в повторном поединке у них не было четкого плана, как поразить ворота соперника, а в обороне продолжал царить беспорядок.

Напомним, что украинский боксер Александр Усик, который имеет контракт с «Полесьем», обратился в УЕФА из-за судейства в этом матче.

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Мирослав Ступар Александр Усик Лига конференций Полесье Житомир Олимпия Любляна Полесье - Олимпия инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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