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  4. КОСТЮК: «Никто не знает, в каком состоянии я была, где у меня что болит»
Англия
01 августа 2024, 02:32 | Обновлено 01 августа 2024, 02:42
303
0

КОСТЮК: «Никто не знает, в каком состоянии я была, где у меня что болит»

Марта прокомментировала поражение Донне Векич в 1/4 финала Олимпиады-2024

01 августа 2024, 02:32 | Обновлено 01 августа 2024, 02:42
303
0
КОСТЮК: «Никто не знает, в каком состоянии я была, где у меня что болит»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, проиграв Донне Векич в 1/4 финала.

После завершения встречи украинка прокомментировала поражение хорватке:

«После матча было немного больно, но я ничего уже не могу изменить. Я была далеко не в лучшей форме сегодня, никто не знает, в каком состоянии я сегодня была, где у меня что болит.

К сожалению, Олимпиада один раз в четыре года. Я очень хочу сыграть на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе, и надеюсь, что возьму там медаль. Но, к сожалению, не в этом году», – сказала Марта.

Костюк впервые выступила на Олимпийских играх. На своей дебютной Олимпиаде Марта Костюк успела переиграть Лулу Сан, Клару Бюрель и Марию Саккари.

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Марта Костюк Донна Векич теннис на Олимпиаде Олимпийские игры 2024
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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