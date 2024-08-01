КОСТЮК: «Никто не знает, в каком состоянии я была, где у меня что болит»

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на Олимпийских играх 2024 в Париже, проиграв Донне Векич в 1/4 финала.

После завершения встречи украинка прокомментировала поражение хорватке:

«После матча было немного больно, но я ничего уже не могу изменить. Я была далеко не в лучшей форме сегодня, никто не знает, в каком состоянии я сегодня была, где у меня что болит.

К сожалению, Олимпиада один раз в четыре года. Я очень хочу сыграть на следующей Олимпиаде в Лос-Анджелесе, и надеюсь, что возьму там медаль. Но, к сожалению, не в этом году», – сказала Марта.

Костюк впервые выступила на Олимпийских играх. На своей дебютной Олимпиаде Марта Костюк успела переиграть Лулу Сан, Клару Бюрель и Марию Саккари.