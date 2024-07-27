27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024 – с командой Марокко U-23 (2:1).

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Игра прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

Счет в матче с Марокко открыли сине-желтые, на 22-й минуте забил Дмитрий Крыськив. Переломным стал момент на 63-й минуте, когда в собственной штрафной сфолил Владимир Салюк, а Марокко отыгралось с пенальти. Однако украинская команда сумела вырвать победу, на 90+8 минуте забил Игорь Краснопир!

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Олимпийские игры-2024. Группа В, 27 июля.

Украина U23 – Марокко U23 – 2:1

Голы: Крыськив, 24, Краснопир, 90+8 – Рахими, 63 (пен).

ГОЛ! Крыськив 22 мин, 1:0

ГОЛ! Краснопир 90+8 мин, 2:1

Запись матча