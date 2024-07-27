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Олимпийский футбольный турнир
УКРАИНА U23
27.07.2024 18:00 – FT 2 : 1
Марокко U23
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Футбол
27 июля 2024, 20:20 |
11487
3

Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты футбольного матча на Олимпиаде

27 июля 2024, 20:20 |
11487
3
Украина U23 – Марокко U23 – 2:1. Безумный конец матча! Видео голов, обзор
УАФ

27 июля сборная Украины U-23 сыграла второй матч на Олимпийских играх 2024с командой Марокко U-23 (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жоффруа-Гишар».

Команда Руслана Ротаня в первом матче уступила Ираку (1:2), а сборная Марокко в драматичной игре нанесла поражение Аргентине (2:1).

Счет в матче с Марокко открыли сине-желтые, на 22-й минуте забил Дмитрий Крыськив. Переломным стал момент на 63-й минуте, когда в собственной штрафной сфолил Владимир Салюк, а Марокко отыгралось с пенальти. Однако украинская команда сумела вырвать победу, на 90+8 минуте забил Игорь Краснопир!

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Олимпийские игры-2024. Группа В, 27 июля.

Украина U23 – Марокко U23 – 2:1

Голы: Крыськив, 24, Краснопир, 90+8 – Рахими, 63 (пен).

ГОЛ! Крыськив 22 мин, 1:0

ГОЛ! Краснопир 90+8 мин, 2:1

Запись матча

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (УКРАИНА U23).
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Soufiane Rahimi (Марокко U23).
63’
Владимир Салюк (УКРАИНА U23) получает красную карточку.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (УКРАИНА U23).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Василий Гредюшкин
глухо  сліпо  німі    Гравці  не  знають  що  робити  на полі   .Нападник  підняр  руку  і  біжть  до  воріт  а  захисник  віддає  своєму  воротарю    А  фізрук  мовчить Хтось  так  вигравав???
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+1
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василь бруховський
Зате вони вже всі бачать себе в європейських топ-клубах . За невеликим винятком - непотріб.
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-3
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