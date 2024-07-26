С Олимпиады снялась Сэвилл, которая ранее заменила 4-ю ракетку мира

Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге, снялась с Олимпийского теннисного турнира в Париже.

Об этом уведомил оргкомитет Игр-2024.

Сообщается, что 30-летняя Сэвилл отказалась от выступлений только в одиночном разряде. Дарья выступит на Олимпиаде в парном разряде в дуэте с Эллен Перес.

Как ранее сообщалось, Сэвилл попала в основную сетку одиночного разряда Олимпийских игр после снятия с турнира четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Дарью заменит итальянская теннисистка Сара Эррани (№95 WTA), которая в первом круге сыграет с седьмым номером рейтинга WTA китаянкой Чжэн Циньвэнь.