С Олимпиады снялась Сэвилл, которая ранее заменила 4-ю ракетку мира
Австралийка должна была выступать вместо Елены Рыбакиной
Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге, снялась с Олимпийского теннисного турнира в Париже.
Об этом уведомил оргкомитет Игр-2024.
Сообщается, что 30-летняя Сэвилл отказалась от выступлений только в одиночном разряде. Дарья выступит на Олимпиаде в парном разряде в дуэте с Эллен Перес.
Как ранее сообщалось, Сэвилл попала в основную сетку одиночного разряда Олимпийских игр после снятия с турнира четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.
Дарью заменит итальянская теннисистка Сара Эррани (№95 WTA), которая в первом круге сыграет с седьмым номером рейтинга WTA китаянкой Чжэн Циньвэнь.
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