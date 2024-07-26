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  4. С Олимпиады снялась Сэвилл, которая ранее заменила 4-ю ракетку мира
WTA
26 июля 2024, 12:10 | Обновлено 26 июля 2024, 12:20
221
0

С Олимпиады снялась Сэвилл, которая ранее заменила 4-ю ракетку мира

Австралийка должна была выступать вместо Елены Рыбакиной

26 июля 2024, 12:10 | Обновлено 26 июля 2024, 12:20
221
0
С Олимпиады снялась Сэвилл, которая ранее заменила 4-ю ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Сэвилл

Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл, которая занимает 77-е место в мировом рейтинге, снялась с Олимпийского теннисного турнира в Париже.

Об этом уведомил оргкомитет Игр-2024.

Сообщается, что 30-летняя Сэвилл отказалась от выступлений только в одиночном разряде. Дарья выступит на Олимпиаде в парном разряде в дуэте с Эллен Перес.

Как ранее сообщалось, Сэвилл попала в основную сетку одиночного разряда Олимпийских игр после снятия с турнира четвертой ракетки мира Елены Рыбакиной из Казахстана.

Дарью заменит итальянская теннисистка Сара Эррани (№95 WTA), которая в первом круге сыграет с седьмым номером рейтинга WTA китаянкой Чжэн Циньвэнь.

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Дарья Сэвилл (Гаврилова)
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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