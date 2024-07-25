Четвертая ракетка снялась с Олимпиады. Есть изменения в турнирной сетке
Елена Рыбакина не выступит в Париже, представительницу Казахстана заменит Дарья Сэвилл
Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, отказалась от участия на Олимпийских играх 2024.
В сетке олимпийского теннисного турнира Рыбакину заменит Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 77).
На старте Олимпиады Рыбакина должна была сыграть против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 61). Теперь с Кристиан встретится Каролин Гарсия (Франция, WTA 25), а с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7), с которой должна была провести поединок Гарсия, поборется Сэвилл.
Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.
В одиночном разряде Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина. В парном разряде от Украины сыграют два дуэта: Марта Костюк / Даяна Ястремская, а также Людмила Киченок / Надежда Киченок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вероника Марченко и Михаил Усач прекратили борьбу
Обозреватель Sport.ua вспоминает успехи украинских спортсменов на летних Олимпийских играх