Четвертая ракетка снялась с Олимпиады. Есть изменения в турнирной сетке

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, отказалась от участия на Олимпийских играх 2024.

В сетке олимпийского теннисного турнира Рыбакину заменит Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 77).

На старте Олимпиады Рыбакина должна была сыграть против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 61). Теперь с Кристиан встретится Каролин Гарсия (Франция, WTA 25), а с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7), с которой должна была провести поединок Гарсия, поборется Сэвилл.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

В одиночном разряде Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина. В парном разряде от Украины сыграют два дуэта: Марта Костюк / Даяна Ястремская, а также Людмила Киченок / Надежда Киченок.