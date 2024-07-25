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Теннис
25 июля 2024, 19:10 |
1315
0

Четвертая ракетка снялась с Олимпиады. Есть изменения в турнирной сетке

Елена Рыбакина не выступит в Париже, представительницу Казахстана заменит Дарья Сэвилл

25 июля 2024, 19:10 |
1315
0
Четвертая ракетка снялась с Олимпиады. Есть изменения в турнирной сетке
Getty Images/Global Images Ukraine. Елены Рыбакина

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, которая представляет Казахстан, отказалась от участия на Олимпийских играх 2024.

В сетке олимпийского теннисного турнира Рыбакину заменит Дарья Сэвилл (Австралия, WTA 77).

На старте Олимпиады Рыбакина должна была сыграть против Жаклин Кристиан (Румыния, WTA 61). Теперь с Кристиан встретится Каролин Гарсия (Франция, WTA 25), а с Чжэн Циньвень (Китай, WTA 7), с которой должна была провести поединок Гарсия, поборется Сэвилл.

Олимпийский теннисный турнир состоится с 27 июля по 4 августа.

В одиночном разряде Украину представят четыре теннисистки: Марта Костюк, Даяна Ястремская, Элина Свитолина и Ангелина Калинина. В парном разряде от Украины сыграют два дуэта: Марта Костюк / Даяна Ястремская, а также Людмила Киченок / Надежда Киченок.

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Елена Рыбакина Олимпийские игры 2024 теннис на Олимпиаде Дарья Сэвилл (Гаврилова) Чжэн Циньвень Каролин Гарсия
Даниил Агарков Источник: Olympics.com
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