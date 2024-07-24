24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

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Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Ирак U-23 – Украина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)