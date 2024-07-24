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Футбол
24 июля 2024, 20:10 | Обновлено 24 июля 2024, 21:30
1545
0

Ирак U-23 – Украина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотритв видеоообзор поединка 1-го тура ОИ во французском Лионе

24 июля 2024, 20:10 | Обновлено 24 июля 2024, 21:30
1545
0
Ирак U-23 – Украина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».

Ирак U-23 – Украина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Ирака по футболу U-23 сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде Ирак - Украина видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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