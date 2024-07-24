Футбол24 июля 2024, 20:10 | Обновлено 24 июля 2024, 21:30
1545
0
Ирак U-23 – Украина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотритв видеоообзор поединка 1-го тура ОИ во французском Лионе
24 июля 2024, 20:10 | Обновлено 24 июля 2024, 21:30
1545
0
24 июля в 20:00 сборная Украины U-23 проводит первый матч на Олимпийских играх 2024 с командой Ирака U-23.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Лионе на стадионе «Парк Олимпик Лионне».
Ирак U-23 – Украина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 июля 2024, 23:25 40
Смотрите самые интересные моменты матча квалификации ЛЧ
Олимпийские игры | 24 июля 2024, 18:50 8
Матч первого тура пройдет 24 июля в 20:00 во французском Лионе
Олимпийские игры | 24.07.2024, 20:43
Олимпийские игры | 24.07.2024, 18:00
Футбол | 24.07.2024, 01:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.07.2024, 23:59 10
23.07.2024, 22:57 185
23.07.2024, 03:01 4
23.07.2024, 01:11 1
23.07.2024, 11:07 1
24.07.2024, 11:25
23.07.2024, 16:00 20
22.07.2024, 16:48 4