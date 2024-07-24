Футбольный турнир ОИ. Испания стартовала с победы над Узбекистаном

Мужская сборная Испании с победы стартовала на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже. «Фурия роха» в матче первого тура группового этапа минимально обыграла Узбекистан со счетом 2:1.

Олимпийские игры-2024. Группа С

Узбекистан – Испания – 1:2

Голы: Шомуродов 45+3 (с пенальти) – Пубиль 29, Серхио Гомес 62

Напомним, кроме Испании и Узбекистана в группе С выступают Египет и Доминиканская республика.

Ранее Аргентина вырвала ничью 2:2 в матче с Марокко. Эти команды являются соперниками Украины по группе В.