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Футбол
24 июля 2024, 18:35 |
343
0

Футбольный турнир ОИ. Испания стартовала с победы над Узбекистаном

«Фурия роха» минимально обыграла соперника из Азии

24 июля 2024, 18:35 |
343
0
Футбольный турнир ОИ. Испания стартовала с победы над Узбекистаном
Getty Images/Global Images Ukraine

Мужская сборная Испании с победы стартовала на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже. «Фурия роха» в матче первого тура группового этапа минимально обыграла Узбекистан со счетом 2:1.

Олимпийские игры-2024. Группа С

Узбекистан – Испания – 1:2
Голы: Шомуродов 45+3 (с пенальти) – Пубиль 29, Серхио Гомес 62

Напомним, кроме Испании и Узбекистана в группе С выступают Египет и Доминиканская республика.

Ранее Аргентина вырвала ничью 2:2 в матче с Марокко. Эти команды являются соперниками Украины по группе В.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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