Футбол24 июля 2024, 18:35 |
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Футбольный турнир ОИ. Испания стартовала с победы над Узбекистаном
«Фурия роха» минимально обыграла соперника из Азии
24 июля 2024, 18:35 |
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Мужская сборная Испании с победы стартовала на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже. «Фурия роха» в матче первого тура группового этапа минимально обыграла Узбекистан со счетом 2:1.
Олимпийские игры-2024. Группа С
Узбекистан – Испания – 1:2
Голы: Шомуродов 45+3 (с пенальти) – Пубиль 29, Серхио Гомес 62
Напомним, кроме Испании и Узбекистана в группе С выступают Египет и Доминиканская республика.
Ранее Аргентина вырвала ничью 2:2 в матче с Марокко. Эти команды являются соперниками Украины по группе В.
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