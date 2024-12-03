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  4. Олег ФЕДОР: «Мне повезло, что на Олимпиаду клубы не отпустили лидеров»
Молодежные турниры
03 декабря 2024, 06:52 | Обновлено 03 декабря 2024, 07:23
132
0

Олег ФЕДОР: «Мне повезло, что на Олимпиаду клубы не отпустили лидеров»

Полузащитник Руха вспомнил выступления на Олимпийских играх 2024

03 декабря 2024, 06:52 | Обновлено 03 декабря 2024, 07:23
132
0
Олег ФЕДОР: «Мне повезло, что на Олимпиаду клубы не отпустили лидеров»
УАФ. Олег Федор

Полузащитник Руха и молодежной сборной Украины Олег Федор вспомнил выступления на Олимпийских играх 2024:

«Это был очень интересный опыт. Разделить поле с футболистами мирового класса неоценимо. Где-то мне повезло, что лидеров команды не отпускали из своих клубов. Я получил шанс показать себя.

Связка с Краснопиром против Марокко? Если вынести за скобки этот момент, я, честно говоря, не припомню, чтобы меня так возили в течение всего матча. Тем более, в меньшинстве. Голова крутилась, позвоночник болел очень сильно.

Первый матч с Ираком и уровень судей на ОИ? Каждый футболист должен справляться с подобными ситуациями. Если взять уровень судейства вопросов остается больше ответов. Но я могу согласиться с вами. У некоторых судей не было понятия, что такое футбол.

Аргентина – другая вселенная в плане понимания игры? Можно и так сказать. Если Марокко за счет индивидуальных качеств футболиста играло хаотично, то аргентинцы от природы являются технарями. После УПЛ, когда смотришь на таких футболистов, футбол кажется очень простой игрой. Разочаровал ли итог турнира? Это футбол и такое поражение может больше научить.

Совместное фото с Хулианом Альваресом? Правильно ли он сделал, что ушел в Атлетико? Надо быть на его месте, чтобы правильно оценить ситуацию и чего ты сейчас стремишься от футбола. В Ман Сити он выиграл все. В Испании понемногу становится лидером, больше играет. Это говорит, что он сделал все правильно. С другой стороны был риск, что можно было уйти от Гвардиолы и раствориться.

Работа под руководством Мельгосы? Первый сбор был интересен с точки зрения расширения мировоззрения. Унаи – тренер с совсем другим видением футбола. Он акцентирует внимание на интенсивности, страсти, игре с желанием, играть с горячим сердцем и холодной головой, уверенности, инициативности.

Конечность отбора в ЧЕ получилась смазанной? Наверное, ребята могли наесться. Унаи постоянно напоминал, что нас не должен устраивать досрочный выход, а мы должны выиграть именно группу. Было интересно испытать себя с англичанами, которые индивидуально сильнее североирландцев и сербов. Кто из состава трех львов больше всего запомнился? Вингер Омари Хатчинсон (Ипсвич).

Спарринги с Португалией и Италией? Интересно сыграть с высокого класса командами перед Евро. Очень положительный и полезный опыт. На кого следует обратить внимание в составе соперников? У итальянцев – Чезаре Казадеи (центрхаул Челси), у португальцев – Жеовани Кенда (вингер Спортинга)».

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Николай Степанов Источник: Украинский футбол
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