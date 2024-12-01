Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Голова крутилась». Федор – о победе сборной Украины на ОИ в Париже
Сборная УКРАИНЫ
01 декабря 2024, 13:09 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:10
271
0

«Голова крутилась». Федор – о победе сборной Украины на ОИ в Париже

Олег Федор вспомнил матч против Марокко

01 декабря 2024, 13:09 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:10
271
0
«Голова крутилась». Федор – о победе сборной Украины на ОИ в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Федор

Украинский полузащитник Олег Федор вспомнил выступивший за сборную Украины на Олимпийских играх во Франции. Футболист заявил, что играть против сборной Марокко было слишком тяжело.

«Если вынести за скобки этот момент, я, честно говоря, не припомню, чтобы меня так возили в течение всего матча. Тем более в меньшинстве. Голова крутилась, позвоночник болел очень сильно.

Каждый футболист должен справляться с подобными ситуациями. Если взять уровень судейства вопросов остается больше ответов. Но могу согласиться с вами. У некоторых судей не было понятия, что такое футбол.

Если Марокко за счет индивидуальных качеств футболиста играло хаотично, то аргентинцы от природы являются технарями. После УПЛ, когда смотришь на таких футболистов, футбол кажется очень простой игрой», – сказал Федор.

Для сборной Украины это был дебют на Олимпийских играх. Подопечные Руслана Ротаня не вышли из группы, заняв в ней третье место с тремя очками.

Ранее Олег Федор сравнил себя с Николаем Шапаренко и Георгием Судаковым.

По теме:
Лидер Руха: «До Судакова и Шапаренко мне еще далеко»
Лидер Руха озвучил рецепт победы над Шахтером, вспомнив их провал в ЛЧ
ВЕРНИДУБ: «К Ротаню пришли опытные игроки. Хотел бы иметь Филиппова у себя»
Олимпийские игры сборная Украины по футболу U-20 Олег Федор Руслан Ротань
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Футбол | 30 ноября 2024, 19:51 3
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами

«Борнмут» победил «Вулверхэмптон» со счетом 4:2

Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01 декабря 2024, 09:31 41
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Раздосадованные «горняки» против неуступчивых львовян

«Мы ему не помогаем». Раньери рассказал о проблемах Довбика в Роме
Футбол | 01.12.2024, 12:58
«Мы ему не помогаем». Раньери рассказал о проблемах Довбика в Роме
«Мы ему не помогаем». Раньери рассказал о проблемах Довбика в Роме
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
Бокс | 30.11.2024, 17:21
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Футбол | 01.12.2024, 07:55
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 11
Футбол
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 5
Футбол
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
01.12.2024, 07:41
Бокс
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 4
Бокс
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
В Реале нашли виновного в бедах команды. Это не Мбаппе и даже не Анчелотти
29.11.2024, 12:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем