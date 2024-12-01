«Голова крутилась». Федор – о победе сборной Украины на ОИ в Париже

Украинский полузащитник Олег Федор вспомнил выступивший за сборную Украины на Олимпийских играх во Франции. Футболист заявил, что играть против сборной Марокко было слишком тяжело.

«Если вынести за скобки этот момент, я, честно говоря, не припомню, чтобы меня так возили в течение всего матча. Тем более в меньшинстве. Голова крутилась, позвоночник болел очень сильно.

Каждый футболист должен справляться с подобными ситуациями. Если взять уровень судейства вопросов остается больше ответов. Но могу согласиться с вами. У некоторых судей не было понятия, что такое футбол.

Если Марокко за счет индивидуальных качеств футболиста играло хаотично, то аргентинцы от природы являются технарями. После УПЛ, когда смотришь на таких футболистов, футбол кажется очень простой игрой», – сказал Федор.

Для сборной Украины это был дебют на Олимпийских играх. Подопечные Руслана Ротаня не вышли из группы, заняв в ней третье место с тремя очками.

Ранее Олег Федор сравнил себя с Николаем Шапаренко и Георгием Судаковым.