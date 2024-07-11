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WTA
11 июля 2024, 11:55 | Обновлено 11 июля 2024, 11:56
254
0

Легендарная Серена Уильямс высказалась о желании вернуться на корт

Американка оценила подобную возможность

11 июля 2024, 11:55 | Обновлено 11 июля 2024, 11:56
254
0
Легендарная Серена Уильямс высказалась о желании вернуться на корт
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс

Бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, которая имеет в активе 23 трофея турниров серии Grand Slam, высказалась о своем потенциальном возвращении в большой теннис.

«Я не думаю об этом. Еще слишком рано. Очевидно, я хотела бы вернуться на «последний танец». Я думаю, что, если ты можешь испытать это чувство в спорте, когда ты стоишь перед толпой, которая хочет видеть тебя и твоего соперника в данный момент и неважно где, это невероятный кайф и это увлекает. Честно говоря, это как наркотик.

Так что да, я действительно скучаю по этому. Думаю, что какой-то части меня всегда будет этого не хватать. Многие спортсмены всегда говорят о замечательных моментах, которые они пережили, и я также чувствую себя счастливой из-за того, что у меня была возможность ощутить их», – призналась 42-летняя Серена Уильямс.

Как известно, Серена Уильямс завершила свою карьеру после US Open 2022.

Ранее Серена Уильямс призналась, что беременной выиграла Australian Open-2017.

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Серена Уильямс
Юрій Остроумов Источник
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