WTA07 июля 2024, 14:55 | Обновлено 07 июля 2024, 14:57
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Байндл получила первую соперницу на турнире WTA 125 во Франции
Катерина сыграет с француженкой, против которой еще не играла
07 июля 2024, 14:55 | Обновлено 07 июля 2024, 14:57
213
0
Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 125 в Контрексевиле (Франция).
В основной сетке этих соревнований сыграет украинка Катерина Байндл (№184 WTA).
В первом раунде основы Байндл сразится против Кароль Монне из Франция (№167 WTA).
Отметим, что Байндл и Монне сыграют между собой впервые.
На Уимблдоне Катерина проиграла в первом круге Лауре Зигемунд из Германии.
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