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  4. Байндл получила первую соперницу на турнире WTA 125 во Франции
WTA
07 июля 2024, 14:55 | Обновлено 07 июля 2024, 14:57
213
0

Байндл получила первую соперницу на турнире WTA 125 во Франции

Катерина сыграет с француженкой, против которой еще не играла

07 июля 2024, 14:55 | Обновлено 07 июля 2024, 14:57
213
0
Байндл получила первую соперницу на турнире WTA 125 во Франции
WTA. Катерина Байндл

Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 125 в Контрексевиле (Франция).

В основной сетке этих соревнований сыграет украинка Катерина Байндл (№184 WTA).

В первом раунде основы Байндл сразится против Кароль Монне из Франция (№167 WTA).

Отметим, что Байндл и Монне сыграют между собой впервые.

На Уимблдоне Катерина проиграла в первом круге Лауре Зигемунд из Германии.

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Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 2 июля
Катерина Байндл (Козлова) Кароль Монне
Владимир Клепач Источник: WTA
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