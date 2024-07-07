Байндл получила первую соперницу на турнире WTA 125 во Франции

Состоялась жеребьевка грунтового турнира WTA 125 в Контрексевиле (Франция).

В основной сетке этих соревнований сыграет украинка Катерина Байндл (№184 WTA).

В первом раунде основы Байндл сразится против Кароль Монне из Франция (№167 WTA).

Отметим, что Байндл и Монне сыграют между собой впервые.

На Уимблдоне Катерина проиграла в первом круге Лауре Зигемунд из Германии.