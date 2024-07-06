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  4. КРООС: «Первая мысль в моей голове: Я что, с ума сошел?»
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 16:30 | Обновлено 06 июля 2024, 17:17
2478
2

КРООС: «Первая мысль в моей голове: Я что, с ума сошел?»

Завершивший карьеру полузащитник подвёл итоги своего последнего турнира

06 июля 2024, 16:30 | Обновлено 06 июля 2024, 17:17
2478
2
КРООС: «Первая мысль в моей голове: Я что, с ума сошел?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Завершивший 5 июня карьеру Тони Кроос подвёл итоги своего последнего турнира.

«29.09.2023 мне поступил звонок от Юлиана Нагельсманна с просьбой вернуться в национальную сборную. Первая мысль в моей голове: «Я что, с ума сошел?» Первая мысль в моем сердце: «Черт возьми, да». Как вы видите, решение приняло сердце .

Моя первая мысль сегодня утром, 06.07.2024: Я рад, что я это сделал. Несмотря на всю печаль и пустоту после финального свистка вчера. Я всегда видел в команде больше, чем она показывала в последние годы. Но я не ожидал, что за такое короткое время можно получить реальный шанс на титул и снова быть на равных с лучшими! Поэтому я очень горжусь тем, чего добилась эта команда! И вся Германия снова может гордиться этим.

Особая благодарность вам, тем, кто сделал этот домашний чемпионат Европы особенным. Мы вас видели, чувствовали и ощущали! На личном уровне я хотел бы поблагодарить за действительно особое тепло и привязанность на протяжении последних недель. Это было очень особенным.

И в заключение просьба: теперь, когда Германия вернула своего любимого ребенка, не отпускайте его! Путь этой команды продолжается. И это очень помогает, если вы поддерживаете ее даже в плохие периоды! Потому что в одном я могу вас заверить: это группа замечательных людей, которые делают все, чтобы быть успешными!».

Сборная Германии завершила своё выступление на Евро-2024, проиграв Испании 1:2 в четвертьфинальном матче.

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Тони Кроос сборная Германии по футболу Евро-2024 Испания - Германия Юлиан Нагельсманн
Алексей Тиньков Источник: Instagram
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ortomir
брудно зіграв останній матч в збірній
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+1
Saar
Це єдиний матч збіроної Іспанії на цьому Євро, де вони по грі були гірші за суперника.
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0
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