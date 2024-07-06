КРООС: «Первая мысль в моей голове: Я что, с ума сошел?»

Завершивший 5 июня карьеру Тони Кроос подвёл итоги своего последнего турнира.



«29.09.2023 мне поступил звонок от Юлиана Нагельсманна с просьбой вернуться в национальную сборную. Первая мысль в моей голове: «Я что, с ума сошел?» Первая мысль в моем сердце: «Черт возьми, да». Как вы видите, решение приняло сердце .

Моя первая мысль сегодня утром, 06.07.2024: Я рад, что я это сделал. Несмотря на всю печаль и пустоту после финального свистка вчера. Я всегда видел в команде больше, чем она показывала в последние годы. Но я не ожидал, что за такое короткое время можно получить реальный шанс на титул и снова быть на равных с лучшими! Поэтому я очень горжусь тем, чего добилась эта команда! И вся Германия снова может гордиться этим.

Особая благодарность вам, тем, кто сделал этот домашний чемпионат Европы особенным. Мы вас видели, чувствовали и ощущали! На личном уровне я хотел бы поблагодарить за действительно особое тепло и привязанность на протяжении последних недель. Это было очень особенным.

И в заключение просьба: теперь, когда Германия вернула своего любимого ребенка, не отпускайте его! Путь этой команды продолжается. И это очень помогает, если вы поддерживаете ее даже в плохие периоды! Потому что в одном я могу вас заверить: это группа замечательных людей, которые делают все, чтобы быть успешными!».



Сборная Германии завершила своё выступление на Евро-2024, проиграв Испании 1:2 в четвертьфинальном матче.